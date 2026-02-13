Nejnavštěvovanější odborný web
Česká energetika se bez nových plynařů neobejde. Kdo se utká o titul Plynař roku 2026?

13.2.2026
GasNet, s.r.o.
Ilustrační obrázek, soutěž Plynař roku, foto GasNet

Středoškolská soutěž Plynař roku 2026 zná své finalisty. Z regionálních kol postoupily do boje o titul dvoučlenné týmy studentů z deseti odborných škol. Soutěž oceňuje nejtalentovanější studenty plynařiny i příbuzných oborů, a zároveň představuje možnosti studia plynárenství v době, kdy roste zájem o plyn.

Plynař roku je mezinárodní středoškolská soutěž. Dvoučlenné týmy středoškoláků se poměřují v teoretických znalostech a praktických dovednostech. Finále se uskuteční od 25. do 26. března na Stavebním veletrhu v Brně, kde bude součástí multioborového mistrovství ČR studentů řemesel Mistři všedních dnů.

Minulý ročník soutěže bořil zažité stereotypy, když se do finále historicky poprvé probojovala dívka – Barbora Svobodová, studentka oboru Mechanik plynových zařízení z Brna. Se spolužákem Denisem Sobotkou nakonec společně získali titul Plynař roku 2025.

Do letošního finále postoupily z regionálních kol nejtalentovanější dvojice žáků z těchto škol:

  • Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
  • Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
  • Střední škola řemesel Frýdek-Místek
  • Střední škola polytechnická Kyjov
  • Střední škola technická Znojmo - Uhlárka
  • Střední škola řemesel, Šumperk
  • SOŠ ESOZ Chomutov
  • Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
  • Střední odborná škola Jarov, Praha
  • Stredná odborná škola stavebná, Nitra

Mezi finalisty se nominoval například brněnský student Ondřej Černý: „Na plynařině se mi líbí, že je to technologické řemeslo, které je hodně pestré a neustále se rozvíjí. Můžete pečovat o desítky tisíc kilometrů plynovodů, o tisíce plynárenských zařízení nebo o plynové spotřebiče a rozvody v domácnostech i firmách.

Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek

Zájem o plyn roste a česká energetika se neobejde bez nových plynařů a plynařek, takže studium plynařiny je chytrá, perspektivní volba. Díky soutěži oceňujeme největší talenty,“ upozorňuje Petr Zajíček, ředitel speciálních prací skupiny GasNet, která je největším distributorem plynu v České republice a generálním partnerem soutěže.

Očekáváme, že jen díky přechodu velkých energetických zdrojů z uhlí na plyn poroste do roku 2030 spotřeba plynu o 11 až 17 TWh. A do toho už dnes pracujeme s obnovitelnými plyny – biometanem, do budoucna s vodíkem. Nové generace plynařů tak budou nadále hrát zásadní roli v české energetice,“ dodává Petr Zajíček.

Jeho slova potvrzuje Jiří Košťál, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy: „Odborně vyučených řemeslníků je na trhu práce nedostatek, a tak dnes opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno. Naši žáci jsou zaměstnavateli velmi žádaní. To platí i pro absolventy oboru Mechanik plynových zařízení.

Další informace o studiu plynařiny najdete na webu gasnet.jobs.cz/studuj-plynarinu.

Partneři soutěže

Soutěž by se nemohla konat bez podpory partnerů, kteří pomáhají zajišťovat její odborný standard a oceňovat talenty.

  • Generální partner: GasNet
  • Zlatí partneři: Gas Storage CZ, GLUMBÍK, Metrostav, Moravský Plynostav, MONTGAS, NET4GAS, PROCKERT & HYNEK, Pražská plynárenská Servis distribuce, Výstavba sítí Kolín, Lama Energy Group, SEPSafe, TOP CENTRUM
  • Stříbrní partneři: GAS, s.r.o., FASTRA, HUTIRA, ENBRA, innogy, MND
  • Bronzoví partneři: Český plynárenský svaz, Aliaxis ČR, AVK VOD-KA a.s., G.A.S., IPMEG, Plynosklad, TECHKO, FITINGSERVIS, Pipelife Czech, Thermona
  • Partneři: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Jihomoravský kraj, Hospodářská komora JMK, České ručičky, Veletrhy Brno

