Spotřeba roste. V roce 2025 distribuoval GasNet meziročně o 7 % více plynu
Největší tuzemský distributor plynu GasNet zaznamenal v loňském roce nárůst spotřeby plynu. V roce 2025 společnost distribuovala celkem 63,3 TWh energie. To představuje meziroční nárůst o 7 %. Rostl také počet nových odběrných míst. V segmentu středních a velkých odběratelů, kam patří teplárny a další velké průmyslové závody, připojil GasNet celkem 84 nových zákazníků. Ve srovnání s předchozím rokem je to skoro o třetinu víc. Zvýšil se také podíl biometanu v síti – meziročně stoupl jeho objem téměř o trojnásobek.
„Plyn zůstává jedním z klíčových zdrojů energie, na který spoléhají miliony domácností i firem. Podtrhují to i celkové údaje za rok 2025, kdy zákazníci na našem distribučním území spotřebovali meziročně o 4,2 TWh více plynu. Vývoj spotřeby ovlivnily především klimatické podmínky v průběhu roku, zejména chladnější měsíce v topné sezóně. Spotřeba stoupala ve všech segmentech. U středních a velkých odběratelů dosáhla 37,1 TWh, což je o 5 % více než v roce předchozím. Domácnosti a malí odběratelé pak spotřebovali 26,2 TWh, tedy o 10 % více než v roce 2024,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Největší denní odběr plynu zaznamenali plynaři z GasNetu loni 17. února, kdy zákazníci na distribučním území společnosti odebrali 33 315 586 m³ plynu.
Zájem o plyn u velkých odběratelů dál roste
V roce 2025 připojil GasNet ke své distribuční síti celkem 15 406 nových odběrných míst. K nejvýraznějšímu růstu došlo u středních a velkých zákazníků, jako jsou teplárny, průmyslové podniky a energeticky náročné provozy. V průběhu roku 2025 se v tomto segmentu připojilo k distribuční síti GasNet 84 nových odběrných míst. To je meziroční zvýšení o 29 %.
Počet podaných žádostí o připojení sledoval trend z loňského roku. V roce 2025 bylo podáno celkem 12 914 žádostí o připojení. To je prakticky stejné číslo jako v roce 2024, kdy GasNet přijal 12 909 žádostí.
„Zvyšování počtu nově připojených odběrných míst sledujeme už třetím rokem. Naše distribuční síť dlouhodobě podporuje dekarbonizaci lokálního vytápění domácností i celkovou transformaci českého teplárenství a průmyslu. Pro velké provozy a energetické zdroje je přechod na plyn efektivní cestou odchodu od spalování uhlí a vidíme to právě i na číslech z loňského roku. Očekáváme, že počet velkých odběrů přecházejících na plyn bude pokračovat i v dalších letech. Na rostoucí poptávku i spotřebu plynu jsme ve většině lokalit kapacitně připraveni,“ popisuje Andrzej Martynek.
Distributor odhaduje, že v souvislosti s dekarbonizací a odklonem od uhlí může do roku 2030 stoupnout celková spotřeba zemního plynu o 11 až 17 TWh.
GasNet zvyšuje podíl biometanu v síti
Kromě celkového zvýšení spotřeby zaznamenal GasNet ve své distribuční síti i další skokové navýšení objemu biometanu. Loňská distribuce tohoto obnovitelného plynu dosáhla 144 272 MWh – skoro trojnásobku co v roce předchozím. Takové množství odpovídá celoroční spotřebě energie téměř 10 tisíc domácností, které plynem topí, ohřívají vodu a vaří.
Přispěly k tomu i dvě nové výrobny biometanu, které v loňském roce k distribuci GasNet připojil. Na začátku loňského roku začala biometan vtláčet stanice ve východočeské Dobrušce a na jaře pak zahájila provoz výrobna v Krakořicích na severní Moravě. Aktuálně dodává biometan do plynárenské sítě GasNetu celkem devět výroben.
Biometan je obnovitelný a nízkoemisní plyn, který má z uživatelského hlediska stejné vlastnosti jako zemní plyn. Spolehlivě na něj fungují všechny plynové spotřebiče.
„Zvyšováním podílu lokálně vyráběného biometanu v plynárenské síti posilujeme energetickou bezpečnost a snižujeme celkovou emisní stopu energetiky. Celkový potenciál výroby biometanu se v Česku odhaduje mezi 10 a 15 TWh. Takové množství obnovitelné energie by výrazně přispělo k energetické soběstačnosti Česka a pomohlo dekarbonizaci průmyslu, dopravy i vytápění,“ uzavírá Andrzej Martynek.
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...