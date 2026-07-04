Přibývá poškozených plynovodů při výkopech
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Přibývá poškozených plynovodů při výkopech
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Začít kopat bez ověření, kudy vede plynovod, se může stavebníkům i firmám tvrdě vymstít. Počet těchto událostí roste už třetí rok po sobě. Vytyčení trasy plynovodu přímo na stavbě je přitom bezplatnou službou.
Škody můžou jít i do milionů, hlavní příčinou jsou neodborně prováděné zemní práce
Jen v roce 2025 zaznamenal největší český distributor plynu, skupina GasNet, 534 případů narušení plynárenského zařízení třetí stranou. Za letošní půlrok je to už dalších 240 případů. Počet těchto událostí roste už třetí rok po sobě.
Jejich hlavní příčinou jsou neodborně prováděné zemní práce, kdy se kope naslepo.
Všechny potřebné informace a postupy najdete na gasnet.cz/vytyceni.
Plynárenská pohotovost na telefonním čísle 1239. Telefonní číslo platí pro celou Českou republiku. Všechna volání plynaři prověřují.
Pokud dojde při stavbě k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu, je nutné okamžitě volat nonstop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče.
„Ve chvíli, kdy se bagr nebo i obyčejný krumpáč opře do plynovodu, nejde jen o škodu na potrubí. V sázce je zejména zdraví lidí. Vedle toho hrozí dočasné odstávky plynu a často musí společně s našimi plynaři na místě zasahovat i hasiči. Přitom právě vytyčení může tuhle chybu zastavit dřív, než vůbec vznikne,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Například v polovině června museli plynaři a hasiči likvidovat nebezpečný únik plynu a požár v Kladně. Situaci způsobilo právě poškození plynovodní přípojky při výkopových pracích u rodinného domu. Hasiči museli ochlazovat okolní objekty, uhasit vznícený strom, evakuovat obyvatele domu a jednu osobu dokonce předali do péče záchranné služby.
Plynaři z GasNetu evidují letos za prvních šest měsíců téměř 240 narušení plynovodu třetí stranou. Kromě ohrožení zdraví a majetku komplikuje každý takový případ běžný život stovkám lidí: odstávky plynu, uzavírky ulic nebo omezení dopravy jsou běžným dopadem na okolí nehody. Výjimkou nejsou právě ani případy, kdy musí složky IZS evakuovat byty a domy.
Povinnost, nikoliv doporučení
Práce v blízkosti plynárenské infrastruktury podléhají jasným legislativním pravidlům. Stavebník je povinen zjistit polohu plynárenského zařízení a zajistit jeho ochranu. Navzdory tomu se v praxi stále můžeme setkat s výkopy zahajovanými bez jakéhokoliv povědomí o tom, co je pod povrchem. Nejde přitom jen o stavbaře a firmy, ale i třeba domácí kutily na zahradách.
„Každá stavební činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu vyžaduje souhlas distributora. Tuto povinnost ukládá stavebníkům energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačné porušení legislativy,“ vysvětluje Petr Koutný z GasNetu.
Co hrozí po překopnutí?
Odpovědnost za způsobenou škodu nese vždy ten, kdo výkopové práce prováděl. Poškození plynovodu neznamená pouze zastavení stavby. Distributor má možnost po viníkovi vymáhat veškeré náklady spojené s opravou potrubí a kompenzaci za uniklý plyn, což se může vyšplhat do stovek tisíc nebo až milionů korun. V závažných případech jsou události předávány Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ), který může za porušení povinností uložit správní pokutu. U případů z nedbalosti navíc hrozí i trestněprávní odpovědnost za ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
Jak nehodě předejít? Bezplatným vytyčením plynovodu
Prevence je dostupná, rychlá a bezplatná. Celý proces začíná na online portálu distributora (dpo.gasnet.cz), kde si stavebník na základě projektové dokumentace vyžádá vyjádření k existenci sítí. Pokud plynovod v místě vede, následuje objednání samotného vytyčení. To spočívá v tom, že technik GasNetu přijede přímo na staveniště, kde trasu plynovodu přesně vyznačí v terénu reflexní barvou. Tento jednoduchý krok je nejefektivnější prevencí proti nehodám.