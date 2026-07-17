Máme v Česku dostatečnou zásobu plynu v zásobnících?
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Máme v Česku dostatečnou zásobu plynu v zásobnících?
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Zásoba zemního plynu je aktuálně nižší než loni. Ale nejde o tragický vývoj, který by neměl řešení. I při současném pomalejším plnění zásobníků je dosažitelná jejich 100% naplněnost na počátku listopadu.
Co je pro nás důležitější? Dostatečná zásoba zemního plynu v evropských zásobnících nebo v těch „českých“? Pokud má vláda České republiky v rukách nástroj k tomu, aby se plyn ze zásobníků na území Česka přednostně využil pro občany ČR, pak na tom nejsme tak špatně.
9. července vyšel na webu Hospodářských novin článek „Evropské plynové zásobníky jsou poloprázdné. Obchodníkům se je nevyplatí plnit za vysoké letní ceny, a tak vyčkávají.“ Již v úvodu článku se konstatuje, že zásobník plynu společnosti MND Energy Storage v obci Uhřice na jižní Moravě je aktuálně plný jen z třetiny, zatímco loni touto dobou byla jeho kapacita zaplněna z více než 67 %. Článek pkračuje tím, že období letních prázdnin plynaři obvykle využívají k naplnění zásobníků před nadcházející topnou sezonou. České i evropské zásobníky jsou ve druhém červencovém týdnu plné jen z poloviny, což je jen o něco málo více než touto dobou v krizovém roce 2021.
Pro redakci TZB-info se k této problematice vyjádřil Viktor Procházka, zástupce ředitele společnosti Yello v České republice: „Klíčovým faktorem pro plnění zásobníků zůstává nečitelná situace na Blízkém východě. Přestože dlouhodobé trhy prozatím vykazují mírný optimismus, nervozita mezi obchodníky stále přetrvává. Další vývoj geopolitického napětí v tomto regionu proto zásadním způsobem určí rychlost vtláčení plynu před zimou.“
Jaký je aktuální stav v Česku?
Aktuální stav lze zjistit například na webu zasobyplynu.cz.
Obr. Přehled o tocích plynu do ČR a ven a stavu zásob zemního plynu na území ČR, 16. 7. 2026 (Zdroj: zasobyplynu.cz)
Naplněnost zásobníku MND Uhřice je aktuálně skutečně na třetině, na cca 35 %, ale MND Dambořice jsou na cca 43 %, státní GAS Storage CZ vykazuje ve svých šesti zásobnících cca 54 % a zásobník SPP pro Slovensko cca 72 %.
Obr. Jeden ze šesti zásobníků GAS STORAGE CZ je v Třanovicích. (Zdroj: www.czgs.cz/o-nas/nase-zasobniky)
Za současného stavu by zásoby plynu pokryly spotřebu českých domácností, tedy preferovaných odběratelů, po dobu cca 300 dnů, v zimním období 170 dnů. Ovšem to by nastalo, pokud by se zcela zastavila těžba a dovoz plynu. Zajímavějším údajem, než doba, po kterou by vystačily současné zásoby, je trend plnění zásobníků. Byť je současná naplněnost zásobníků na úrovni cca 20 GWh energie v plynu oproti přibližně 32,6 GWh v roce 2023 a 26,5 GWh v loňském roce touto dobou, tak i za současného pomalejšího růstu zásob dle trendu posledních dvou týdnů by na počátku listopadu byly zásobníky prakticky plné.
I když se zásobníky plní pomaleji, neznamená to, že by hrozil zásadní nedostatek zemního plynu. Může se stát, že plyn bude do zásobníků nakoupen za vyšší cenu a pak se to po čase projeví u odběratelů. Strašit tím, že hrozí nutnost přerušit vytápění plynem během topné sezóny 2026/2025 není odpovědné. To by bylo nutné jen v případě totální havárie sítě plynovodů.