Servis plynového kotle před topnou sezónou není nutný, nutná je pravidelnost
Přehrát audio verzi
Servis plynového kotle před topnou sezónou není nutný, nutná je pravidelnost
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Plynový kotel pravidelný servis potřebuje. Ideálně před topnou sezónou. Nicméně i termín v zimě nebo na jaře vyhoví a navíc se snadněji sežene servisní technik.
Tzv. topná sezóna pro většinu domácností s plynovým kotlem trvá celý rok. Neboť domácnosti nevyužívají plynový kotel jen k vytápění v chladném ročním období, ale celoročně k přípravě teplé vody. Ačkoliv je tento fakt dlouhodobě známý, ve veřejnosti panuje představa, že roční servis kotle musí být proveden zásadně před zahájením vytápění. S ohledem na celoroční provoz plynového kotle není období před začátkem topné sezóny, tedy tak, jak je topná sezóna definována pro soustavy zásobování tepelnou energií, CZT, pro roční servis jediné možné řešení. Důvodů k volbě jiného termínu je více.
Servis plynového kotle, to není jen vyčistění spalovací komory a hořáku. Obsahuje řadu úkonů, které vyžadují, aby byl kotel v provozu a pokud možno v provozu na maximální výkon. Výrobci kotlů toto zpravidla řeší speciálním režimem regulace, do kterého si servisní technik kotel může přepnout. Pokud však není zajištěn dostatečný odběr tepla z kotle, nemůže tento režim trvat dlouho. Režim umožní ověřit činnost kotle, ale problém může být i na straně napojené otopné soustavy, systému přípravy teplé vody a odhalení problému může vyžadovat delší dobu provozu kotle. Prověřit přípravu teplé vody problém není. V případě průtokového ohřevu lze ponechat otevřený výtok teplé vody a v případě přípravy zásobníku lze nejprve zásobník vyčerpat. V případě vytápění to nemusí být jednoduché. Například test funkce ekvitermního řízení, venkovního čidla teploty, se bude obtížně provádět při vyšších venkovních teplotách.
Pro výše uvedené technické problémy však servisní technik proškolený výrobcem či dodavatelem kotle a také proškolený na konkrétní typ kotle obvykle najde nějaké řešení. Mnohem složitějším problémem je sehnat takového technika v době před zahájením topné sezóny. Je to dáno objektivní situací, kdy se do období od konce srpna, přes září až do listopadu, občas až prosince kumuluje největší objem prací na dokončování nových kotelen, instalací nových kotlů.
Není dobré podléhat stresu vyvolanému zprávami z nejrůznějších médií, které obvykle před zahájením topné sezóny nebo i těsně po jejím zahájení dramaticky líčí dopady zanedbání servisu. Pokud je kotel pravidelně servisován a nebyl odstaven z provozu, pak není důvod, proč by si na servis nemohl počkat do období, ve kterém jsou požadavky na uvádění nových kotlů do provozu sníženy a je více času na provádění servisu. Pro zvýšení zájmu o čtenost takových zpráv se využívají i případy s velmi nízkou pravděpodobností. Typicky se tradují například případy mrtvých ptáků spadlých do komína. To však se servisem plynového kotle nesouvisí. Na zanesení komína, odvodu spalin, funkční plynový kotel zareaguje ukončením provozu. Tedy nelze jej uvést do provozu.
Obecně, domácnost nemá zákonnou povinnost provádět servis plynového kotle každý rok, ale má zákonnou povinnost jednou za rok nechat zkontrolovat komín kominíkem. V práci kominíka je zahrnuto i případné čištění a pokud jde o kotel kondenzační, pak se lhůta prodlužuje na dva roky. Jak však již bylo uvedeno, funkční a servisovaný kotel na náhlou změnu poměrů v odvodu spalin zareaguje. A odhalení případných pomalých a postupných změn provede kominík.
Kdy je pro servis ideální termín? Ideálně je vhodné spojit servis kotle s kontrolou komína. Kominíků je dost, ale i poptávka po jejich pracích během roku kolísá. Velmi výhodné proto je, když servis kotle provádí osoba s kvalifikací pro plynová zařízení, s vyučením na kominíka a proškolením od výrobce. Vzhledem k tomu, že jde o pravidelné činnosti, nabízejí někteří servisní technici i službu, kdy se sami ozvou. Zásadní je pravidelnost, tedy každých 12 měsíců. Vůbec není na závadu, pokud se dohodne termín na zimní měsíce, případně jaro. Pro jistotu: To platí pro kotle, které jsou trvale v provozu, nikoliv kotle, které byly odstaveny z provozu na delší dobu, cca několika měsíců a více.
Strašení nutností provést servis plynového kopte před topnou sezónou je však obecně ospravedlnitelné. Podle průzkumu organizovaného E.ON, jehož výsledky byly prezentovány v tiskové zprávě, provádí každoroční servis plynového zařízení jen 60 % domácností. Alarmující je, že 14 % lidí se o servis nestará vůbec. Zajímavé je to, že nepravidelnost kontrol je údajně výrazně častější u mladších lidí oproti lidem v předdůchodovém věku. Mnohem horší situace panuje v oblasti kontrol spalinových cest, komínů. Plynové kotle, zvláště ty moderní, mají sice vysokou úroveň zabezpečení proti provozu s nevyhovující spalinovou cestou, ale to, že cca pětina lidí kontroly neřeší, je alarmující.