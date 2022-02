TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Pro topení (nejen) dřevem je vhodný komín HELUZ Izostat

Dřevo je ta nejúžasnější baterie, do které příroda uložila a stále ukládá svou energii. Pokud na topení použijeme dobře uskladněné a vysušené dřevo, pak jsou moderní topidla, na rozdíl od dříve konstruovaných spalovacích komor, schopna využívat tento obnovitelný zdroj velmi účinně a ekologicky. Samozřejmě s využitím moderních komínových systémů vhodných i pro mokrý provoz, jako je např. třívrstvý systém HELUZ Izostat.

„Všechna topidla, na mysli mám krbová kamna, vložky, kamnová ohniště nebo sporáky, lze bez problémů instalovat a používat za předpokladu, že je navržen do objektu spotřebič s vhodným výkonem a pokud bude jejich spalinová cesta správně navržena, zkonstruována a budou dodrženy všechny pokyny výrobce,“ říká Ing. Martin Coufalík, technický poradce společnosti HELUZ.

Všechna moderní topidla potřebují ke svému provozu také moderní komín. Dávno už nestačí ten starý jednoplášťový cihelný komín, který řadu let dobře sloužil. „Výstupní teplota spalin je u nových spotřebičů vzhledem k požadavkům na maximální účinnost podstatně nižší a v komíně může docházet ke kondenzaci. Komín by proto měl být vhodný i pro mokrý provoz, izolace a materiál komínové vložky by měly minimalizovat teplotní ztráty a usnadnit tak zátop a provoz spotřebiče,“ vysvětluje Ing. Martin Coufalík. Vhodným komínovým systémem je třívrstvý systém HELUZ Izostat s keramickou izostatickou vložkou, tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou. Vnitřní keramická izostatická vložka je nenasákavá, splňuje i ty nejpřísnější normové evropské požadavky. Velmi rychle dosahuje optimálních tahových podmínek a tím zvyšuje účinnost spotřebiče, šetří náklady na topení i naše životní prostředí. Komínový systém HELUZ Izostat má nejvyšší možnou teplotní odolnost a je vhodný pro všechny typy paliv. Díky své těsné konstrukci je vhodný i do těsných domů a umožňuje nejen bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, ale i přisávání spalovacího vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým průduchem.

„Návrh komínu, volba jeho typu a průměru, musí zohledňovat parametry spotřebiče a také typ domu, do kterého má být navržen. Měl by to být návrh komplexní a je vhodné tento návrh svěřit odborníkovi,“ dodává na závěr Ing. Martin Coufalík.

