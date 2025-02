TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Komíny Almeva z Čech do USA. Jak se certifikují komíny pro zámoří?

Komíny Almeva z Čech do USA. Jak se certifikují komíny pro zámoří?

Almeva míří s komínovými systémy na trh USA. Zajímavá zkušenost českého exportéra se skvělou podporou ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Hostem u mikrofonu na veletrhu Aquatherm Nitra je Pavel Mareček, předseda správní rady, ALMEVA EAST EUROPE. A protože jsme se sešli na Slovensku, padla otázka i na jiné zahraničí. Zaznamenali jsme pro vás plány Almevy do zámoří a jejich zajímavé zákulisí.

Zajímavé je, že certifikace pro trh USA je zcela jiná než v ČR, a to nejen co do procesu certifikace, ale i co do požadavků a samozřejmě přecházíme na palce, čtvereční libry a stupně Fahrenheita.

„Na pozvání amerických kominíků jsme byli na trade show ve Philadelphii, kde jsme viděli, jak vypadá kominický trh v Americe. Byli jsme se podívat na komíny na stavbách v Bostonu, abychom viděli, jak se dělají komíny tam. A začínáme certifikovat pro USA,“ říká Pavel Mareček a pokračuje:

„Přemýšleli jsme, jak k certifikaci přistoupit. A samozřejmě nejlepší je to doma, protože je to nejjednodušší. V Brně máme Strojírenský zkušební ústav, kde máme i z dřívějška ty nejlepší zkušenosti. Tak jsme se zeptali, zda jsou schopni nám s tím pomoci a zda lze zkoušet u nich. Potěšilo nás, že ano. A za pár týdnů přišel tým Strojírenského zkušebního ústavu s tím, že mají nastudováno a jsou připraveni.“

„Certifikace spalinových systémů ve Strojírenském zkušebním ústavu trvá již delší dobu a vždy jsme byli spokojeni. Z poslední doby jsme například certifikovali plastové komínové systémy pro plynové kotle na čistý vodík,“ doplňuje Mareček.

„Pro trh v USA máme objednány 2 sady testů z pohledu uživatele a z pohledu ekologie. V obou případech se zkouší úplně jiné parametry, než na jaké jsme zvyklí v rámci EU. A myslím, že požadavky americké standardizace dávají větší smysl. Samozřejmě, že u testů budou i zástupci certifikace za americkou stranu. A máme domluveno, že nás může být u zkoušek přítomno více, tak jste srdečně zváni,“ zazněla na závěr zajímavá pozvánka.

Tolik tedy ze Slovenska a s ambicemi přes oceán. Děkujeme za pozvání do SZÚ na zkoušky, rádi přijímáme.