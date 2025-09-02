Jak napojit více kotlů v kotelně do jedné spalinové cesty? Představujeme systém ALMEVA CAS
Máte kotelnu s více kondenzačními kotly? Chcete bezpečně odvést jejich spaliny jen jednou spalinovou cestou? Potřebujete odvést vodu, která zkondenzuje ve spalinové cestě? Ideálním řešením je plastový systém odkouření ALMEVA CAS.
Systém ALMEVA CAS – jedna spalinová cesta pro více kotlů = kaskáda
Co má společného pivní pípa s offsetovou kaskádou a dala by se pro čepování použít také axiální kaskáda? Věděli jste, že 150 mm vysoký sloupec piva odpovídá tlakové třídě „M“ pro spalinové cesty (1 500 Pa)? Ve videu se mimo jiné dozvíte, jak je to s dalšími tlakový třídami a co zajímavého může být na „obyčejném sifonu“.
Máte kotelnu s více kondenzačními kotly? Chcete bezpečně odvést jejich spaliny jen jednou spalinovou cestou? Potřebujete odvést vodu, která zkondenzuje ve spalinové cestě? Pokud ano, pak ideálním řešením je plastový systém odkouření ALMEVA CAS.
Při spotřebě zemního plynu 1 m3/h pracuje kotel s tepelným výkonem cca 10 kW, takže za hodinu vyrobí cca 10 kWh (36 MJ, to odpovídá cca 3 kg suchého dřeva). Na spálení obsažené hořlaviny (metan) spotřebuje cca 10 m3 vzduchu a vytvoří cca 10 m3 spalin, ve kterých je obsaženo 1,6 kg vody. Tato voda je v podobě vodní páry, která zkondenzuje dle toho, zda jsou spaliny ochlazeny pod teplotu rosného bodu. Z dobře provozovaného kondenzačního kotle (teplota spalin menší než 45 °C) vyteče na kubík plynu minimálně 1 kg kondenzátu. Část ve spalinách obsažené vodní páry pak zkondenzuje ve vlastní spalinové cestě anebo vyjde jako vodní pára do ovzduší z hlavy komína.