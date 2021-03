TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Skupina ventilů TA-Modulator se rozrostla o dimenzi DN 150 s tlakovou diferencí až 8 bar

Skupina ventilů TA-Modulator se rozrostla o dimenzi DN 150 s tlakovou diferencí až 8 bar Precizní regulace i pro náročné soustavy vytápění a chlazení

Precizní regulace i pro náročné soustavy vytápění a chlazení TA-Modulator, tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, si již našel cestu do nespočtu projektů různých velikostí a vydobyl si pevné postavení na trhu.

Široký rozptyl dostupných velikostí od DN 15 až do DN 125 se nyní rozšířil i o dimenzi DN 150 s maximální tlakovou diferencí až 8 bar. S tolika variantami se TA-Modulator dokáže přizpůsobit specifickým požadavkům unikátních projektů a vyhovět náročným požadavkům soustav vytápění a chlazení. S novou dimenzí DN 150 dokážeme řídit okruhy až do průtoku 190 m3/h. To nám dovoluje použít tlakově nezávislé ventily např. pro velké chladicí systémy do výkonu 1,3 MW a pro regulaci primárních okruhů dálkového vytápění dokonce až 13 MW.

IMI Hydronic Engineering se svou nejnovější generací tlakově nezávislých regulačních a vyvažovacích ventilů posouvá laťku pro regulační ventily na novou úroveň.

TA-Modulator zajišťuje přesnou regulaci pokojové teploty a díky automatickému vyvážení minimalizuje nadprůtoky a hluk, přičemž pomáhá snížit roční vyúčtování energie až o 18 %. Další inovativní vylepšení představují integrovaný regulátor tlakové diference a unikátní EQM charakteristiku, která poskytuje v porovnání s lineárními ventily až 6× větší pracovní zdvih a vynikající regulaci průtoku. Integrované regulátory tlaku zajišťují vysokou autoritu ventilu, optimální spotřebu energie, stabilní teplotu a dlouhou životnost soustavy.

TA-Modulator a TA-Slider: vítězná kombinace



TA-Modulator umožňuje uživatelům efektivně měřit a vyhodnocovat důležité parametry soustavy, včetně průtoku, teploty, tlakové ztráty a dostupného diferenčního tlaku přímo na ventilu díky měřicím vsuvkám. Společné použití s pohony TA-Slider radikálně sníží dobu montáže a umožní digitálně konfigurovat jakoukoli soustavu pro optimální výkony a energetickou hospodárnost. Pohony TA-Slider jsou nově k dispozici i s havarijní funkcí, která si poradí v situacích výpadku proudu.

Zjednodušené uvedení do provozu zajistíme pomocí zařízení TA-Dongle s funkcí Bluetooth a naší aplikace pro chytré telefony HyTune, kterou si stáhnete zdarma v AppStore či GooglePlay. Aplikace HyTune nabízí více než 200 možných nastavení pohonu pro rychlou a jednoduchou specifikaci požadovaných průtoků a pro zobrazení diagnostik. Zároveň poskytuje přístup k vizuální kontrole, potvrzení nových konfigurací a získání obsáhlého přehledu aktuálních provozních parametrů, to vše na dosah ruky.

Řešení TA-Modulator + TA-Slider funguje s komunikací BUS i bez ní a bezproblémově se připojí na jakýkoli systém měření a regulace a všechny regulační protokoly včetně KNX, Modbus a BACnet, které jsou v oblasti HVAC stále populárnější a přinášejí přesnou regulaci, úspory místa i dlouhotrvající energetickou hospodárnost pro širokou škálu projektů.



