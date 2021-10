TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Říjnová série webinářů IMI Hydronic Engineering a WILO aneb víc hlav víc ví…

Říjnová série webinářů IMI Hydronic Engineering a WILO aneb víc hlav víc ví…

Na říjen chystáme ve spolupráci s firmou WILO miniseriál 5 webinářů na vybraná témata, kde se dozvíte praktické tipy a rady, týkající se interakce moderních čerpadel a jejich nastavení a správného vyvážení a regulace soustav HVAC.

Každým webinářem o délce cca 40 minut vás společně provedou zástupci obou firem a podělí se s vámi o svůj pohled na danou problematiku. Kromě výkladu budou mít účastníci živého přenosu možnost položit dotazy a po skončení webináře získají přístup nejen k záznamu, ale i k prezentovaným podkladům, případně bonusovým materiálům. Začínat budeme vždy od 13:00 h. Webináře poskytujeme zájemcům zdarma, jen je třeba se předem registrovat.

Přihlásit se můžete pomocí online formuláře na níže uvedených odkazech. Tyto odkazy jsou uvedeny i na našich webových stránkách v záložce Webináře online, kde najdete také odkazy na záznamy všech našich předchozích webinářů.

Témata naší říjnové minisérie jsou tato:

12. 10. Čerpadla a vyvažování soustav

V první společném webináři firem IMI a WILO se podíváme na to, jak čerpadlo a jeho nastavení ovlivňují správné vyvážení soustavy.

Moderní čerpadla ukazují na displeji průtok. Jak se tento průtok měří a jak moc je přesný? Dokáže takové čerpadlo nahradit hlavní partnerský ventil?

Dozvíte se také, jak připravit soustavu pro vyvážení a jak na závěr nastavit správný pracovní bod a křivku čerpadla.

Zde se zaregistrujte

14. 10. Regulační režimy pro různé typy soustav

Nejmodernější čerpadla jsou prošpikovaná elektronikou, která dokáže nejen měřit a zobrazovat spoustu dat, ale také čerpadla řídit podle nastavených režimů a parametrů.

Jednou ze zajímavých funkcí je automatická adaptace pracovního bodu a křivky čerpadla. Jak taková funkce pracuje a pro jaké typy soustav je vhodná, se dozvíte v průběhu webináře.

Ukážeme si také veškeré možnosti nastavení čerpadel a přehled všech regulačních režimů pro různé typy soustav vytápění a chlazení.

Zde se zaregistrujte

19. 10. Minimální průtok soustavou a čerpadlem

V třetím webináři si zodpovíme otázky: Co je to minimální průtok soustavou, jaký by měl být a proč je nutné ho dodržet?

Ukážeme si, jaká jsou průtoková minima u různých typů čerpadel WILO, a probereme způsoby zajištění minimálního průtoku a návrh řešení.

Zde se zaregistrujte

21. 10. Interakce více čerpadel v jedné soustavě

V soustavách většinou používáme více čerpadel, ať už řazených za sebou nebo vedle sebe. Více čerpadel v soustavě s sebou přináší problémy se vzájemným ovlivňováním průtoků v různých částech soustavy.

V tomto kontextu často řešíme soustavy s více zdroji, tlakově zatížené rozdělovače, paty domů nebo směšovací uzly u VZT jednotek. Podíváme se na to, jak to ovlivňuje provoz čerpadel, zdrojů a regulačních ventilů.

Dozvíte se také, kdy je nutné čerpadla a části soustavy hydraulicky oddělit a jakým způsobem.

Zde se zaregistrujte

26. 10. Regulace tlakové diference a řízení čerpadel

Cílem webináře bude probrat všechny způsoby regulace tlakové diference v soustavách. Vysvětlíme si, jaké jsou možnosti regulace pomocí čerpadel a kdy je nutné použít regulátory dP.

Při použití externích snímačů tlakové diference často řešíme, kam snímače umístit a jak čerpadlo správně nastavit.

Zde se zaregistrujte

Ať už si vyberete jen některé z těchto témat, nebo se rozhodnete účastnit všech webinářů, budeme se na vás těšit. Sdílení našich znalostí a zkušeností nás baví a jsme rádi, když se od svých zákazníků dozvíme, že jsme jim usnadnili práci a pomohli splnit všechny požadavky projektu. Navíc zpětná vazba a dotazy nám pomáhají i nadále pracovat na vývoji co nejefektivnějších řešení problémů, se kterými se denně potýkáte.

Tak brzy na shledanou u našich webinářů!

www.imi-hydronic.cz