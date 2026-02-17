Některé normy ČSN s účinností od 1. ledna 2026
Výběr z norem účinných od ledna 2026
ČSN EN 16325 Záruky původu energie. Účinnost od 1. 1. 2026
Tento dokument specifikuje požadavky na záruky původu (GO) elektřiny, některých plynných nosičů energie a vytápění a chlazení. Tento dokument stanoví příslušnou terminologii a definice a požadavky na registraci, vydávání, převod a rušení záruk původu v souladu s následujícími směrnicemi: směrnice o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2023/2413, směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (EU) 2019/944, směrnice o energetické účinnosti (EU) 2023/1791 a další relevantní právní předpisy Evropské unie. Tento dokument se zabývá metodami měření a auditorskými postupy. Mimo rozsah tohoto dokumentu je uznávání záruk původu členskými zeměmi CEN a CENELEC.
Záruky původu energie jsou velmi důležité nejen pro elektřinu, ale například pro biometan. Biometan má stejné praktické vlastnosti jako zemní plyn a záruka původu biometanu umožní spotřebiteli při smluvním vtahu s výrobcem biometanu vykázat spotřebu plynu jako spotřebu biometanu.
ČSN EN 17671 Systémy vytápění a vodní chladicí systémy v budovách – Návrh vodních chladicích systémů. Účinnost od 1. 2. 2026
Tato norma specifikuje konstrukční kritéria pro uzavřené chladicí systémy na vodní bázi v budovách a popisuje konstrukci takových systémů. Definice jsou zaměřeny na dosažení odpovídající úrovně technické kvality a udržení požadovaného tepelného vnitřního klimatu s minimální spotřebou energie. Tato norma se nevztahuje na systémy pro odvod procesního tepla z průmyslových procesů. Také se nevztahuje na normy výrobků ani požadavky na instalaci výrobků a nemění je. Tato norma se vztahuje na chladicí systémy následujícího typu (viz také obrázek 1): 1) zařízení pro odvod tepla na vodní bázi z chladicího systému; 2) zařízení pro chlazení a skladování chlazené vody; 3) zařízení pro distribuci chlazené vody; 4) zařízení pro absorpci tepla („emise chlazené vody“); 5) regulační zařízení; 6) bezpečnostní zařízení.
ČSN EN ISO 5149-4. Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Účinnost od 1. 2. 2026
Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost a environmentální aspekty týkající se provozu, údržby a oprav chladicích systémů a regenerace, opětovného použití a likvidace všech typů chladiv, chladicích olejů, teplonosných kapalin, chladicích systémů a jejich částí. Tato norma se nevztahuje na „klimatizace motorových vozidel“ vyrobené podle produktových norem, jako je ISO 13043. Tyto požadavky jsou určeny k minimalizaci rizik zranění osob a poškození majetku a životního prostředí v důsledku nesprávné manipulace s chladivy nebo kontaminantů vedoucích k poruše systému a následným únikům chladiva.
ČSN EN IEC 63402-1. Energetická účinnost – Zákaznické systémy managementu hospodaření s energií – Část 1: Obecné požadavky a architektura. Účinnost od 1. 2. 2026
Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost a environmentální aspekty týkající se provozu, údržby a oprav chladicích systémů a regenerace, opakovaného použití a likvidace všech typů chladiv, chladicích olejů, teplonosných kapalin, chladicích systémů a jejich částí. Tato norma se nevztahuje na „klimatizace motorových vozidel“ vyrobené podle produktových norem, jako je ISO 13043. Tyto požadavky jsou určeny k minimalizaci rizik zranění osob a poškození majetku a životního prostředí v důsledku nesprávné manipulace s chladivem nebo kontaminanty k poruše systému a následným únikům chladiva.
ČSN EN IEC 60335-2-106 ed. 2. Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny. Účinnost od 1. 2. 2026
Tato část IEC 60335 se zabývá bezpečností přenosných vyhřívaných koberců, vyhřívaných koberců a podobných spotřebičů, topných jednotek určených pro vytápění místnosti, do níž jsou umístěny, a které jsou určeny pro nainstalování přímo pod materiály použité jako odnímatelné podlahové krytiny takové jako jsou koberce, podlahový vinyl nebo plovoucí laminátové podlahy, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových instalací a 480 V u ostatních instalací, včetně spotřebičů napájených stejnosměrným proudem (DC).
S účinností od 2028-05-31 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-106 (36 1045) z ledna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
ČSN EN 16726. Zařízení pro zásobování plynem – Kvalita zemního plynu – Typ H. Účinnost od 1. 2. 2026.
Tento dokument specifikuje charakteristiky kvality plynu, parametry a jejich limity pro plyny klasifikované jako skupina H, které mají být přepravovány, vstřikovány do zásobníků a odebírány ze zásobníků, distribuovány a využívány.
POZNÁMKA – Informace o rodinách plynů a skupinách plynů viz EN 437. Tento dokument specifikuje klasifikační systém Wobbeho indexu, který je použitelný, pokud je k dispozici odpovídající národní/evropský rámec, který jej podporuje. Tento dokument neuvádí žádnou prahovou hodnotu pro rychlost změny Wobbeho indexu nebo jiných parametrů kvality plynu. Nicméně, s ohledem na závažný vliv rychlosti změny Wobbeho indexu a/nebo spalné tepelné energie (GCV) na správné fungování řady koncových aplikací, jako jsou plynové motory a plynové turbíny, jsou rizika rychlosti změny v rámci rozsahu výstupu Wobbeho indexu popsána v příloze F. Tento dokument se nevztahuje na plyny přepravované v izolovaných sítích. Specifické požadavky na kvalitu biometanu a dalších obnovitelných a nízkouhlíkových plynů vstřikovaných do sítě se nacházejí v normě EN 16723-1.