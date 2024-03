TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Instruktážní video: BOKI – Montáž nadpodlažního konvektoru

Instruktážní video: BOKI – Montáž nadpodlažního konvektoru

Nově spuštěný e-shop BOKI Industries a.s. je dostupný pro všechny, kteří chtějí nakoupit z pohodlí domova. Pro zákazníky, kteří dávají přednost samostatné instalaci konvektorů, jsme připravili montážní videa, která najdete na YouTube kanálu BOKI Industries. Videa jsou přístupná ve více jazycích a poskytují srozumitelné instrukce, jak snadno a bezpečně nainstalovat nadpodlažní konvektor.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

E-shop BOKI Industries

Instruktážní videa Youtube

Nadpodlažní konvektory BOKI jsou ideální řešení pro ty, kdo potřebují dosáhnout vysokého výkonu. Díky své konstrukci jsou tyto konvektory instalovány 10 cm nad podlahou, což zajišťuje ještě větší cirkulaci vzduchu a tím i větší výkon konvektoru. Díky nízkým výškám se dají tyto konvektory použít jak do místností s velkými prosklenými plochami, tak i do místností s předsazenými okny. Díky neomezeným barevným možnostem mohou skvěle zapadnout do jakéhokoliv interiéru.