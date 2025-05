TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Úvaha: Velkoplošný systém vytápění nebo otopná tělesa?

Úvaha: Velkoplošný systém vytápění nebo otopná tělesa?

Předávání tepla do místností velkoplošně se od využití radiátorů či konvektorů liší podílem sálavé složky toku tepla a konstrukcí. S klesající potřebou vytápění lze u obou způsobů využívat nízkoteplotní provoz. Platí pro volbu princip „Proti gustu žádný dišputát?“

Co to znamená „Proti gustu žádný dišputát?“ Alespoň dvě citace z vyhledávání na webu:

Fráze „proti gustu žádný dišputát“ doslova říká, že o vkusu či chuti se nedá diskutovat. (100+1 Zahraniční zajímavost)

Posouzení či chápání krásy je ryze subjektivní, individuální – nemá tedy cenu se snažit vnutit či sdílet to své. (Wikislovník)

Částečnou odpověď na otázku, zda se investoři při volbě způsobu předávání tepla do místnosti řídí vlastním vkusem, smyslem pro krásu, lze hledat například v Heating Market Report 2024, což je ročenka vydaná Evropskou asociací topenářského průmyslu EHI a která podává přehled statistických dat zpracovaných do konce roku 2023, která je dostupná od 5. dubna 2025.

Velkoplošné systémy jsou z hlediska jejich posuzování v ročence chápany jako systémy, které jsou využívány nejen k vytápění, ale i chlazení. Přitom k vytápění obvykle využívají nižší teploty, tedy pod 50 °C. Obecně nelze konstatovat, že všechny systémy s radiátory či konvektory využívají vyšších teplot nad 50 °C, protože podíl soustav s radiátory či konvektory pracujícími s nižšími teplotami nepopiratelně roste. Nemusí totiž vždy jít o nové instalace, ale i o soustavy starší v budovách, které prošly úpravami vedoucími ke snížení potřeby vytápění.

Podívejme se v ročence na to, jak je popisován stav uplatnění velkoplošných systémů vytápění a chlazení. Zdroji informací a grafů je Association of the European Heating Industry (EHI). (Issued by: Interessengemeinschaft Energie Umwelt Feuerungen GmbH)

Jako první nám poslouží graf 50: Surface heating & cooling penetration (% apartments). Barevně jsou v něm státy rozlišeny podle procentního zastoupení velkoplošných systémů v bytech. Česká republika se v tomto směru pohybuje okolo středu, někde mezi 33 až 66% zastoupením. Je zajímavé, že zastoupení velkoplošných systémů v českých bytech je větší než například v Německu. Přitom Německo lze považovat za stěžejní stát, odkud k nám pronikalo jak know-how, tak materiály pro realizaci velkoplošných systémů.



Obr. 1. Penetrace velkoplošných systémů v bytové výstavbě Obr. 1. Penetrace velkoplošných systémů v bytové výstavbě

Podobnou, střední pozici má Česká republika i pokud se penetrace vztahuje na počet domů, ve kterých velkoplošné systémy jsou. Nicméně v tomto případě je Česká republika obklopena, až na Polsko, státy, ve kterých je penetrace vztažená na počet budov vyšší.



Obr. 2 Penetrace velkoplošných systémů vztažená na počet budov Obr. 2 Penetrace velkoplošných systémů vztažená na počet budov



Obr. 3 Penetrace velkoplošných systémů v nových nebytových budovách Obr. 3 Penetrace velkoplošných systémů v nových nebytových budovách

Co se týká případného růstu penetrace velkoplošných systémů v sektoru nebytových budov, tak v tomto ohledu nejsme premianty v EU. Nicméně ani zde nepatříme na chvost.

Závěr

Nespornou výhodou velkoplošných systémů vytápění nebo chlazení je jejich praktická neviditelnost v místnostech, nezabírají v nich místo. Tato výhoda je vykoupena tím, že u podlahových systémů nelze většinu podlahy dodatečně zakrýt a lze použít jen vybrané skupiny podlahových krytin. U stěnových a stropních konstrukcí vzniká nebezpečí narušení, pokud by se upevňovaly obrazy, poličky, měnilo umístění světel atp. Velkoplošné systémy mají určitou konstrukční tloušťku, která musí být zohledněna v rozměrech stavebních konstrukcí, aby byla dodržena požadovaná podlahová plocha a výška místností.

Radiátory či kolektory jsou v místnostech vidět. Jejich rozměry se neodčítají od podlahové plochy. Existují stovky různých designových řešení, takže nejsou v místnosti vnímány pouze jako nutný prvek, ale i jako prvek estetický.

Odpověď na otázku, zda pro rozhodnutí mezi velkoplošným systémem, radiátorem či konvektorem platí princip „Proti gustu žádný dišputát?“, je kladná. Dokazují to i evropské statistické údaje. Výjimky samozřejmě existují, ale to by byla zcela jiná kategorie úvah.

Zdroj:

Heating Market Report 2024. Dostupný zde.