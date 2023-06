TZB-info / Vytápění / Podlahové vytápění / Plošné sálavé systémy Gabotherm®. Dokonalý tepelný komfort v zimě i v létě

Plošné sálavé systémy Gabotherm®. Dokonalý tepelný komfort v zimě i v létě

Gabotherm® je kompletní řešení pro plošné vytápění a současné chlazení, které zajišťuje zdravé vnitřní prostředí a tepelnou pohodu v každém interiéru. Optimální vnitřní prostředí je více než jen správné nastavení teploty a vlhkosti, je to především kvalita našeho života. S účinnými systémy plošného vytápění a chlazení je možné dosáhnout zdravého bydlení s výjimečným komfortem.

Podlahové vytápění je dnes nejběžnějším způsobem podlahového vytápění. A je to tak správně. Chrání zdraví, rovnoměrně vytápí místnost a může snížit provozní náklady na vytápění až o 30 %. Pravděpodobně nejvýznamnější výhodou sálavých systémů je vytvoření homogenního tepelného pole v interiéru s vynikajícím horizontálním a vertikálním průběhem teplot. To je předpokladem úspory energie. Plošné sálavé systémy jsou velmi flexibilní ve vztahu k prostorovému a časovému řízení tepelného výkonu a umožňují téměř individuální dodávku tepla do zvoleného prostoru.

Kromě podlahového vytápění a chlazení nabízí značka Gabotherm® také stěnové a stropní vytápění a chlazení a v neposlední řadě také průmyslové aplikace. Ať už se jedná o podlahové, stěnové nebo stropní vytápění a chlazení, Gabotherm® nabízí rychlou a snadnou instalaci s minimem nářadí, možnost připojení k různým zdrojům tepla (např.: plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo) a kompletní systém se všemi potřebnými komponenty od jednoho dodavatele.

Gabotherm® je polybuten!

Polybuten je materiál speciálně vyvinutý pro plošné sálavé vytápění a chlazení, protože má ideální vlastnosti pro účinný přenos tepla. Životnost polybutenu je srovnatelná s životností budovy. Jeho vynikající pružnost navíc umožňuje snadnou a rychlou instalaci i při nízkých teplotách (až −5 °C)!

Polybutenové trubky Gabotherm® Hetta mají kyslíkovou bariéru, která zajišťuje dokonalou odolnost proti pronikání kyslíku do systému, a stěny trubek jsou odolné proti usazování jakýchkoli nečistot nebo vodního kamene. Jsou certifikované a všechny nabízené velikosti jsou vyrobeny z trojnásobně koextrudovaného polybutenu, který splňuje technické podmínky norem DIN 4726 a EN 15876.

Systémová deska Gabotherm®

Dvouvrstvá systémová deska s výstupky slouží k velmi přesnému uchycení trubek v požadovaných rozestupech bez nutnosti dalšího sponkování. Výstupky systémové desky snižují spotřebu potěru přibližně o 10 % a účinně zabraňuje úniku tepla a izoluje od vlhkosti. Přesah fólie a tvarové zámky vytvářejí bezpečné a nepropustné spojení desek s téměř nulovým odpadem. Díky kročejové izolaci 28 dB tlumí hluk a dokonale absorbuje drobné nerovnosti podkladního betonu.

Rozdělovače Push Fit s násuvnými spoji.

Gabotherm byl první, kdo už před více než 20 lety představil na našem trhu rozdělovače s násuvnými spoji, které se staly u montážních firem velice oblíbenými. Proč? Zejména díky své nepřekonatelné rychlosti a jednoduchosti montáže při zachování vynikající kvality a těsnění spoje.

U nového typu násuvných spojů již není třeba měřit a označovat hloubku zasunutí násuvného spoje. Průhledný vnější kroužek Push Fit totiž umožňuje vizuální kontrolu hloubky zasunutí trubky PB-R 15×1,5 mm do Push Fit, a tím zajišťuje ještě větší bezpečnost spoje. Průřez potrubí není zmenšen připojovacím adaptérem z DN 12 na DN 7 mm – to snižuje tlakovou ztrátu v systému až o 2 000 Pa. K montáži není třeba žádné utahovací nářadí, klíč ani klíč. Rozdělovače Gabotherm® Push Fit jsou k dispozici ve 2 až 12 okruzích.

Regulace Gabotherm®

Regulace Gabotherm® pro podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení je navržena tak, aby přesně regulovala teplotu v prostoru. K dispozici jsou varianty s časovým programem i bez něj. Pokud není možné použít drátové kabely (např. při rekonstrukcích), je součástí dodávky i bezdrátová varianta.

Náš nejoblíbenější systém: Systém podlahového vytápění a chlazení Gabotherm® 1.2.3. – mokrý systém

Gabotherm® 1.2.3 je systém podlahového vytápění s přímou instalací trubek do potěru. Přitom může být použit jako cementový potěr s přísadami nebo anhydritový (tekutý) potěr. Trubka Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm z polybutenu má podstatně větší pružnost a zároveň stejný průtok jako běžně používaná trubka 16 × 2 mm. Navíc je opatřena kyslíkovou bariérou a byl na ni vystaven certifikát MPA, DIN a ITC Zlín. K trubkám Gabotherm® hetta byla speciálně vyvinuta systémová deska s integrovanou tepelnou izolací, izolací proti kročejovému hluku a vlhkosti z polystyrenu s výstupky pro uchycení trubek. Trubky mohou být do této desky ukládány s rozestupem 50 mm, 75 mm a jejich násobky.

Novinka: Gabotherm® Therm 25 – suchý systém podlahového vytápění a chlazení

Jedinečnou výhodou systému Gabotherm® Therm 25 je jeho nízká hmotnost, malá montážní výška a rychlá realizace. Na rozdíl od mokrých systémů je podlaha pochozí do 24 hodin od dokončení. Zatímco mokrý systém podlahového vytápění používá k zalití topných trubek betonový nebo anhydritový potěr s dobou tvrdnutí nejméně 21 dní, suchý systém Gabotherm® Therm 25 si vystačí s podkladovou deskou, lepidlem a šrouby.

Gabotherm® Therm 25 se používá v malých i velkých budovách, novostavbách i rekonstrukcích, všude tam, kde se počítá každý centimetr výšky místnosti, každý kilogram zatížení a každý den ušetřený při výstavbě. U novostaveb oceníte zejména rychlost a čistotu montáže, u rekonstrukcí nízkou montážní výšku a u staticky citlivých budov (zejména památkově chráněných) nízkou hmotnost.

Systém suchého vytápění a chlazení Gabotherm® Therm 25 se skládá z následujících prvků:

Třívrstvá trubka Gabotherm® hetta PB-R 15 × 1,5 mm z trojitě koextrudovaného polybutenu s kyslíkovou bariérou. Systémová deska Gabotherm® Therm 25 – sádrovláknitá deska o tloušťce 25 mm, jejíž horní strana je opatřena speciálním frézováním s koncovými oblouky pro pokládku trubek podlahového vytápění, a sádrovláknitá deska o tloušťce 10 mm, která se lepí a šroubuje nebo sešívá jako další vrstva (podklad) (celková výška pouze 35 mm). Rozdělovač Gabotherm® Push Fit s průhlednými násuvnými spoji. Regulace Gabotherm®.

Gabotherm®. Tepelný komfort pro jakoukoliv stavbu.

Značka Gabotherm® představuje nejvyšší standard v oblasti nízkoteplotních sálavých systémů. Vytváří ucelený systém, kombinací polybutenové trubky, systémové desky a rozdělovačů, na který klademe ty nejvyšší nároky. Gabotherm® splňuje, bez jakýchkoli kompromisů, i ta nejnáročnější kritéria. Na českém trhu působíme již 30 let a za tu dobu jsme zrealizovali stovky úspěšných projektů a namontovali tisíce kilometrů polybutenových trubek. Více informací najdete na www.gabotherm.cz.