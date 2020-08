TZB-info / Vytápění / Potrubí a armatury / Elektronicky řízená čerpadla a MaR

Elektronicky řízená čerpadla a MaR

Od prvního čerpadla Wilo určeného k cirkulaci otopné vody s in-line montáži do osy potrubí v roce 1928 k prvnímu oběhovému „Smart“ čerpadlu na světě v roce 2017 uběhlo 89 let. Smart čerpadla Stratos Maxo nabídla revolučně nové možnosti jak plně autonomního řízení jejich provozu, tak vzájemné provázanosti, a během uplynulých tří let rychle překonala počáteční nepřipravenost sféry projektování a návrhu měření a řízení otopných soustav a začala se prosazovat v praxi.