Webinář – Novinky Daikin pro rok 2020 Vysokoteplotní čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT, které dokáže být i při ohřevu vody na 70 °C mimořádně tiché

Chcete-li si pořídit tepelné čerpadlo, co je pro vás nejdůležitější? Co konkrétně si můžeme představit pod pojmem 100 % spolehlivost tepelných čerpadel? A co znamená levný provoz? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v přednášce Ing. Vladimíra Macháčka, Residential Sales Supervisor, Daikin.