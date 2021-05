TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jaké tepelné čerpadlo zvolit pro rodinný dům?

Jaké tepelné čerpadlo zvolit pro rodinný dům?

Tepelná čerpadla jsou čím dál populárnějším obnovitelným zdrojem. A není divu – nabízejí spoustu výhod. To, že jde o spolehlivý zdroj tepla, který v zimním období účinně vytopí interiér, napovídá už samotný název. Příliš nepřekvapí ani to, že tepelné čerpadlo umí celoročně ohřívat vodu. Málokdo ale tuší, že vybrané značky umí dům také ochlazovat – a to zdravěji a podstatně levněji než klimatizace.