Nové čerpadlo Aquarea T-CAP si udrží špičkový topný výkon i při venkovní teplotě −20 °C

Panasonic Heating & Cooling Solutions rozšířil svůj sortiment tepelných čerpadel Aquarea vzduch-voda o systém T-CAP Generace J v provedení monoblok. Díky jedinečné technologii duálního výměníku pro efektivnější předávání tepla, dokáže T-CAP udržovat topný výkon do velmi nízké venkovní teploty −20 °C.

Vysoce efektivní řešení pro nové i starší budovy

Aquarea T-CAP v provedení monoblok je jednotný systém pro vytápění a chlazení domu i výrobu teplé vody. Monoblok T-CAP je zvláště vhodný pro revitalizační projekty, protože může snadno nahradit tradiční plynové či olejové/naftové kotle. Navíc jej lze jednoduše připojit k novému podlahovému vytápění, radiátorům nebo ventilačním jednotkám.

Řada se může pochlubit vysokou energetickou účinností, jelikož dosahuje při 35 °C hodnocení A +++ a při 55 °C A ++ a má lepší SCOP i kapacitu chlazení. Kromě toho může systém pracovat s vyšším tlakem a dosáhnout teploty 65 °C u průtokové vody.

Monoblok používá chladivo R32, které má ve srovnání s R22 a R410A velmi nízký dopad na potenciál globálního oteplování. Chladicí okruh je utěsněn uvnitř venkovní jednotky, takže chladivo není ve vnitřních místnostech a nemusíte se obávat jeho úniku.

Nízké provozní náklady a jednoduchá údržba

Díky jedinečné technologii duálního tepelného výměníku jednotky, dokáže T-CAP udržovat topný výkon i při nízkých venkovních teplotách až do −20 °C, a konkurovat tak tepelným čerpadlům s vyšším výkonem. To se promítne do výrazné úspory v pořizovací ceně a provozních nákladech, což majitelé – vzhledem k strmému nárůstu cen energií – jistě ocení. Systém je navíc vybaven novým magnetickým filtrem se snadnou údržbou, který umožňuje filtrování a odstraňování kovových částic, čímž předchází selhání oběhového čerpadla.

Pohodlí s chytrým ovládáním a dálkovým přístupem

Systém je také kompatibilní se službou Aquarea Smart Cloud, který umožňuje koncovým uživatelům dálkově ovládat celou řadu funkcí vytápění a chlazení, včetně monitorování spotřeby energie a nákladů na provoz. Kromě toho mohou uživatelé systému Aquarea Smart Cloud využívat program IFTTT. Tato technologie nabízí uživatelům ještě rychlejší přístup k ovládání chytré domácnosti pouhým stisknutím tlačítka nebo pomocí hlasového ovládání.

Kromě toho může být monoblok napojen i na řídící systém Aquarea Service Cloud, který mohou využívat instalační a servisní firmy pro vzdálený přístup. Díky němu mohou na dálku provádět nastavení i diagnostiku systému a ušetřit tak nemalé peníze zákazníkům za výjezdy k drobnějším potížím, které lze vyřešit na dálku.

Nový monoblok Aquraea T-CAP je k dispozici v jednofázovém provedení v kapacitách 9 kW a 12 kW a třífázovém provedení o výkonu 9 kW, 12 kW a 16 kW. Chcete-li se dozvědět více o společnosti Panasonic a tepelném čerpadlu Aquarea T-CAP Generace J, navštivte stránky www.aircon.panasonic.eu.