TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Česká tepelná čerpadla vzduch-voda na horách

Česká tepelná čerpadla vzduch-voda na horách

Obliba tepelných čerpadel českého výrobce PZP HEATING a.s. stále roste. Uživatelé si uvědomují, že výrobek s vysokou užitnou hodnotou je výkonnější a trvanlivější než komerční tepelná čerpadla, vyráběná jako spotřební zboží. První tepelná čerpadla vyrobena více než před dvaceti-pěti lety, díky své spolehlivosti, dělají dobrou reklamu a přivádějí další a další zákazníky.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vám zajistí rychlou návratnost investice. Čerpadlo se značkou PZP pracuje až do venkovní teploty −20 °C a je vhodné i pro instalace ve vysokých nadmořských výškách, kde v zimě panují drsné podmínky. Lze ho využít i pro vytápění horských hotelů, chat a penzionů, které jsou dosud vytápěny elektrokotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Pokud výkon jednoho zařízení není dostatečný, je možné zapojit několik tepelných čerpadel do kaskády. Naše tepelná čerpadla už řadu let prokazují, že pokud jsou vyrobena z kvalitních komponentů a jsou správně navržena, obstojí kdekoliv.

Jsme hrdí na to, že jsme si dokázali kvalitu tepelných čerpadel zachovat i v našich stávajících produktech, kde se nám podařilo naše více jak 25 leté zkušenosti zúročit a umocnit. Nyní jsou tepelná čerpadla PZP nejen efektivnější, ale i tišší. Naše výrobky už řadu let prokazují, že pokud jsou vyrobena z kvalitních komponentů a jsou správně navržena, obstojí řadu let kdekoliv i v extrémních podmínkách.

Příklady našich instalací

Rekreační objekt v Horní Malé Úpě v nadmořské výšce 1 050 m n. m. je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda invertor HP3AWX 16 DYNAMIC.

Rekreační objekt v Jedlové (Deštné v Orlických horách) v nadmořské výšce 700 m n. m. je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda invertor HP3AWX 16 DYNAMIC ve splitovém provedení.

Rekreační objekt v Peci pod Sněžkou v nadmořské výšce 800 m n. m je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda typu on/off HP3AWX 14 ECONOMIC.

Výrobní areál v Trutnově v nadmořské výšce 450 m n. m. je vytápěn kaskádou tepelných čerpadel vzduch-voda: 1 ks invertor HP3AWX 16 DYNAMIC ve splitovém provedení + 2 ks HP3AW 36 SB – SPLIT s venkovními výparníky.