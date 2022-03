TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Zásadní parametry pro výběr tepelného čerpadla? Účinnost a bod bivalence

Tepelná čerpadla dnes vyrábí desítky značek z celého světa. Jak si z bohaté nabídky vybrat skutečně kvalitní čerpadlo? Při své volbě nebo posouzení nabídky se soustřeďte na dva ukazatele – výkon a bod bivalence. Neopomíjejte ani topný faktor, který vlastně představuje, kolik uspoříte. Nicméně první dva ukazatele rozhodují o tom, zda budete v klidu a teple nebo lamentovat nad nevhodnou volbou.

Výkon přebije vše

Hlavním parametrem při výběru tepelného čerpadla je jednoznačně výkon. S poddimenzovaným čerpadlem prostě dům nevytopíte. U tohoto údaje věnujte pozornost především testovacím podmínkám, za jakých byl výkon měřen. „Je vytvářen dojem, že udávaný nominální výkon tepelných čerpadel je k dispozici i při nízkých venkovních teplotách bez nutnosti provozu záložního (bivalentního) zdroje, a lze tak použít výrazně levnější model s nižším výkonem. Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu, a tím jsou hodnoty, které se mohou prezentovat při rozdílných podmínkách měření,“ upozorňuje Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling.

Například udávaný výkon 9 kW při A7/W35 znamená, že čerpadlo bude generovat výkon 9 kW při teplotě venkovního vzduchu +7 °C a teplota topné vody bude 35 °C. Se vzrůstající teplotou topné vody a s klesající teplotou vzduchu totiž výkon tepelného čerpadla bude klesat. „V úvahu musíte brát také nejen nízké teploty v zimě, ale i tepelnou ztrátu domu. U nových staveb to zjistíte z energetického štítku budovy, u starších lze spočítat. Pokud je tepelná ztráta vašeho domu třeba 5 kW, čerpadlo s výkonem 5 kW nestačí,“ říká Roman Rous, hlavní technik společnosti VITrading – For Future.

„Záhadný“ bod bivalence

Také na první dobrou nevíte, co to je? Vězte, že nejste sami. Bivalentní bod je totiž teplota, od které se musí použít záložní (bivalentní) zdroj energie dodávaný elektrickou spirálou, která doplní chybějící energii k dosažení potřebného výkonu a pokrytí tepelné ztráty domu i ohřev vody. „Pro podnebí v ČR je za dostačující bivalentní bod považováno −5 °C, v praxi ale počítejte s teplotami −7 °C až −10 °C, které nejsou, byť krátkodobě, ničím výjimečným. Čerpadlo s bodem bivalence 0 °C je sice levnější, ale stačí lehký mrazík a do provozu se uvede bivalentní zdroj, který čerpá energii přímo z elektrického zdroje. Ovšem existují čerpadla, která jsou schopna požadovaný výkon dosahovat i při teplotě −15 °C, aniž by potřebovala spustit záložní zdroj. Mezi ně se řadí například Panasonic Aquarea T-CAP Generace J. Toto čerpadlo v provedení monoblok dokáže díky jedinečné technologii duálního tepelného výměníku udržovat topný výkon až do venkovní teploty −20 °C,“ říká pan Rous.

Topný faktor neboli COP a SCOP



Venkovní jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea T-CAP Generace J Venkovní jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea T-CAP Generace J

Efektivitu tepelných čerpadel udává topný faktor, označovaný jako COP. Jde o poměr mezi výkonem a příkonem pro provoz celého topného systému čerpadla. Čím vyšší, tím úspornější čerpadlo je. SCOP je COP za celou topnou sezonu. Jde o průměr za delší časové období a měl by (ale nemusí!) zohlednit i spotřebu energie například ve stand-by režimu.

A zde opět zpozorněte. „,“ upřesňuje Radek Vanduch.

Výběr tepelného čerpadla se správnými údaji není složitou záležitostí. Přesto je lepší nechat výběr na zkušené instalační firmě. „A samozřejmě se ptejte i u dalších dodavatelů. Podezřele ‚výhodná‘ cena dodávky může být třeba i díky tomu, že místo topenářských trubek použije neseriózní firma trubky instalatérské. Oba typy se vyrábějí z mědi, ovšem ty topenářské vydrží výrazně vyšší provozní tlak,“ radí Rous.

