Společnost Daikin Europe investuje 300 milionů euro do nové polské továrny na výrobu tepelných čerpadel

Společnost Daikin Europe N.V. oznámila, že investuje 300 milionů euro do vybudování nové továrny v polské Lodži, která bude první výrobní základnou společnosti Daikin v této zemi. Vedle stávajících evropských výrobních základen nacházejících se v Belgii, České republice a Německu bude tato nová továrna vyrábět jednotky tepelných čerpadel pro obytné domy. Provoz zde bude zahájen v červenci 2024. Tyto investice doplňují 840 milionů euro vyčleněných ve strategickém plánu řízení FUSION 25 společnosti Daikin Europe, který byl oznámen v loňském roce, a další investice do stávajících továren. Celková výše investic společnosti Daikin Europe tak do roku 2025 přesáhne 1,2 miliardy euro.