Jak ještě zachránit tuto topnou sezónu? Zkuste tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

V letošním roce se násobně zvedla poptávka po tepelných čerpadlech vzduch-voda. Výsledkem je několikaměsíční čekací doba na dodávku zařízení. Co dělat, pokud jste si nestihli pořídit tepelné čerpadlo před současnou topnou sezonou? Navrhujeme zvážit tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Hlavní motivací lidí, kteří letos začali zvažovat nákup tepelného čerpadla, je obava ze zastavení dodávky plynu nebo hledání účinnějšího zdroje, aby omezili výdaje na vytápění domu. Technologie tepelného čerpadla s elektrickým pohonem se tak jeví jako ideální.

Většina zájemců poptává typ tepelného čerpadla vzduch-voda, který by nahradil stávající kotel. U této záměny je třeba zvážit, v jakém teplotním spádu je provozována stávající otopná soustava. Pokud by totiž mělo tepelné čerpadlo ohřívat topnou vodu na výstupní teplotu vyšší než 40 °C, tak se výsledná úspora zřejmě nepřiblíží očekávání zákazníka. Pro představu porovnejte data v následující tabulce pro tepelné čerpadlo Yutaki S:

Yutaki S

RAS-4WHNPE + RWM-4.0N1E

teplota výstupní vody 35 °C 55 °C Sezónní topný faktor SCOP 4,58 3,44 Topný faktor COP při −7 °C 3,05 1,8 Sezónní energetická účinnost vytápění ηs % 180 135 Roční spotřeba energie Qhe kWh 4 823 5 837

Porovnání účinnosti tepelného čerpadla pro různé výstupní teploty vody

Zdroj: certifikát HP Keymark, data podle metodiky EN 14825

Tento článek chce předložit ke zvážení alternativní řešení – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jedná se vlastně o standardní klimatizační jednotku s možností provozu jak v režimu chlazení, tak vytápění. Může posloužit pro vytápění v přechodném období a zkrácení topné sezóny pro teplovodní zdroj, nebo se stát plnohodnotným řešením vytápění objektu.

Proč by vás mohlo toto řešení zaujmout?

Nízká pořizovací cena: pořizovací náklady multisplitové sestavy s nástěnnými jednotkami pro 3 místnosti jsou přibližně 60% v porovnání s tepelným čerpadlem vzduch-voda (výkon 8 kW).

Srovnatelná účinnost: sezónní topný faktor SCOP se u multisplitových sestav pohybuje okolo 4,6, což znamená, že z jednoho 1 kW dodané elektrické energie dostanete v průměru za topnou sezónu 4,6 kW tepla.

Klimatizace v letním období: jedno zařízení využijete po celý rok a zvýšíte svůj komfort

Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám: od roku 2021 přibyla do kategorie C.1 podpora tepelných čerpadel vzduch-vzduch ve výši až 60 000 Kč. Podmínkou je osazení vnitřních jednotek do většiny obytných místností a nepřítomnost teplovodní otopné soustavy v domě. Po domluvě s místním pobočkou SFŽP lze takto získat podporu například u domů původně vytápěných elektrickými rohožemi.

Snadná a rychlá instalace: v závislosti na konkrétní dispozici domu

A hlavně dostupnost v řádu týdnů

Představujeme splitovou klimatizaci Shirokuma

Jako model klimatizace vhodný pro vytápění jsme z portfolia Hitachi vybrali tuto nástěnnou jednotku, protože se vyznačuje velice dobrým zachováním topného výkonu i při nízkých venkovních teplotách. Jednotka je schopná provozu až do venkovní teploty −20 °C s tím, že uvedený nominální topný výkon dodává až do venkovní teploty −15 °C.

Sestava nominální výkon (kW) maximální topný výkon (kW) chlazení vytápění při −7 °C při −15 °C RAC-25WXE + RAK-25RXE 2,5 3,2 3,6 3,2 RAC-35WXE + RAK-35RXE 3,5 4 4,6 4 RAC-50WXE + RAK-50RXE 5 5,8 5,8 5,5

Parametry výkonu jednotek řady Shirokuma

Jedná se o elegantní jednotku vybavenou funkcí FrostWash, která zajistí automatické čištění vnitřního výměníku. Díky tomu nedochází k usazování prachu uvnitř jednotky, což vede k zachování výkonu v průběhu životnosti a samozřejmě lepší hygieně prostředí. Jednotka má čidlo přítomnosti osob, které zajistí omezení spotřeby, když se v místnosti nikdo nenachází. Další užitečnou funkcí je Leave Home pro temperaci objektu v době vaší dovolené, kdy lze nastavit vytápění prostoru na 12 °C. Jednotku můžete mít také pod neustálým dohledem v chytrém telefonu přes aplikaci airCloud Home, pokud ji vybavíte příslušným komunikačním modulem.

Jednotka Shirokuma je univerzální pro zapojení ve splitových i multisplitových sestavách. Lze využít i v systémech Triple C, které kromě klimatizace prostoru zajistí i ohřev TUV.

Výše uvedené splitové sestavy byly zaregistrovány do programu Nová zelená úsporám a jejich SVT kódy najdete na adrese: SVT – Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz). Pokud byste měli zájem o získání dotace na multisplitovou sestavu, kontaktujte zástupce Hitachi.

Závěr: Vzhledem k nejistotě vývoje cen energií v následujících letech se vyplatí investovat do zdrojů tepla s dobrou účinností a nízkou spotřebou. Nemůžeme si však být jisti, v jakém cenovém poměru bude koncový zákazník schopen nakupovat plyn a elektrickou energii. Pokud by se podíl ceny elektrické energie vůči plynu dostal nad hodnoty sezónní účinnosti tepelného čerpadla, přestal by se jeho provoz vyplácet. Pokud je stávající dům vybaven teplovodní otopnou soustavou s plynovým kotlem lze jako alternativní zdroj přidat tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. To zajistí majiteli dobrou návratnost investice a větší nezávislost na jednom druhu energie.