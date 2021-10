TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Vylepšené řady tepelných čerpadel vzduch-voda Hitachi a nové možnosti jejich řízení

Vylepšené řady tepelných čerpadel vzduch-voda Hitachi a nové možnosti jejich řízení

Letos na podzim přichází Johnson Controls Hitachi Europe na trh s novou generací tepelných čerpadel vzduch-voda Hitachi. Ve snaze splnit nové požadavky trhu a zajistit ještě větší spolehlivost výrobků vylepšilo JCH-EU nejprodávanější řady splitových tepelných čerpadel Yutaki S a S Combi.



Obr. 1 Vnitřní jednotky Yutaki S a Yutaki S Combi Obr. 1 Vnitřní jednotky Yutaki S a Yutaki S Combi

Hlavní důraz při změnách byl kladen na design a upgrade komponentů vnitřních jednotek a rozšířené možnosti řízení otopných soustav přes nový ovladač s barevnou LCD obrazovkou.

Obě řady jsou reverzibilní, takže mohou sloužit po dokoupení předepsaného příslušenství i jako zdroj chlazení objektu. Řada Yutaki S umí zajistit ohřev TUV v samostatně stojícím zásobníku libovolného výrobce, obě řady pak umí odřídit ohřev bazénu a kombinaci se záložním zdrojem tepla, např. plynovým kotlem. Další standardní funkcí pro všechna tepelná čerpadla vzduch-voda Hitachi je schopnost zásobovat dvě topné zóny s rozdílnými teplotami vody, např. klasicky rodinný dům s podlahovým vytápěním a otopnými tělesy. Nižší teplota vody pro 2. topný okruh je připravována ve směšovací sadě, která se prodává jako volitelné příslušenství. V případě Yutaki S Combi se dá namontovat pod opláštění vnitřní jednotky.

Jednotka Yutaki S Combi s integrovaným zásobníkem TUV (220 l) je výjimečná nejmenším půdorysem na trhu, takže se vejde do prostoru 600 × 600 mm. Díky tomu, že je přístup ke všem komponenntům z čela jednotky a připojení všech potrubí v horní části, lze jednotku zabudovat do nábytkové stěny nebo malého výklenku.



Obr. 2 Domovská obrazovka ovladače v režimu chlazení Obr. 2 Domovská obrazovka ovladače v režimu chlazení

Chcete se dozvědět víc? Pro kompletní představu o nabídce tepelných čerpadel Hitachi a jejich technických parametrech navštivte webové stránky Hitachi.

Jednotky Hitachi byly vždy uznávány pro široké možnosti ovládání, ale s novým ovladačem jde Yutaki ještě o krok dále. Nový design ovladače byl oceněn cenou European Product Design Award a nabízí intuitivní menu ve 26 různých jazycích včetně češtiny a slovenštiny. Do ovladače byly přidány nové funkce řízení otopné soustavy, které pokrývají více instalačních schémat, aniž by se muselo pořizovat externí ovládání hydraulických prvků. Několik z těchto funkcí bychom vám zde rádi ukázali.

Flexibilita umístění zásobníku TUV

Prohlédněte si následující dvě schémata. Liší se umístěním zásobníku TUV, buď na straně zdroje tepla před hydraulickým separátorem, nebo na distribuční straně topného okruhu za hydraulickým separátorem (akumulační nádrží).



Obr. 3 Schéma zapojení – zásobník TUV za hydraulickým separátorem Obr. 3 Schéma zapojení – zásobník TUV za hydraulickým separátorem



Obr. 4 Schéma zapojení – zásobník TUV před akumulační nádrží Obr. 4 Schéma zapojení – zásobník TUV před akumulační nádrží

V prvním schématu (obr. 3) je zobrazeno výhodné umístění záložního zdroje tepla, takže se dá využít pro prostorové vytápění i ohřev TUV. Druhé zapojení (obr. 4) má tu výhodu, že oběhová čerpadla pro topný okruh mohou být zastavena, když je tepelné čerpadlo v režimu přípravy teplé užitkové vody.

Software Yutaki S zvládne autonomně odřídit oba tyto systémy. Na základě správného nastavení v menu ovladače se budou spínat odpovídající oběhová čerpadla a kontrolovat teplota vody v okruhu příslušnými termistory. Uživatel se také může rozhodnout, jestli nechá oběhová čerpadla pro celý systém v neustálém provozu, nebo se mu vyplatí ekonomický provoz s vypínáním oběhu v částech hydraulického okruhu, když nepožadují dodávku tepla.

Ovládání fancoilů

Novinkou v ovládání je možnost využití ovladače jako termostatu pro fancoil. Při dokoupení rozšířené svorkovnice výstupních řídicích signálů zvládne systém s jedním tepelným čerpadlem odřídit nezávisle až dva fancoily, bez tohoto příslušenství pouze jeden.

Uživatel si může nastavit požadovanou teplotu místnosti, zvolit jednu ze tří rychlostí otáček ventilátoru, vybrat provozní režim a při chlazení nastavit teplotu chlazené vody. Motor ventilátoru fancoilu je napájen signály přímo ze svorkovnice tepelného čerpadla (230 V, AC).

Tvůrci řídicí logiky počítali i s případy, kdy jsou pro vytápění a chlazení v rámci jednoho systému použity různé distribuční prvky. Jednoduchým nastavením menu ovladače a příslušným výstupním signálem tak lze ovládat přepínací 3cestný ventil.



Obr. 5 Schéma zapojení – různé distribuční prvky pro chlazení a vytápění Obr. 5 Schéma zapojení – různé distribuční prvky pro chlazení a vytápění

Na schématu zapojení můžete vidět, že pro topný okruh č. 1 je uvažován jako distribuční prvek fancoil pro celoroční použití. Druhý okruh bude využívat pro vytápění podlahové topení a v létě na chlazení fancoil. Přepínání mezi těmito režimy 2. okruhu bude mít na starosti 3cestný ventil (Emitter selection 3WV). Tomu je ještě předřazena směšovací sada pro domíchávání nižší teploty topné vody pro podlahové vytápění.

Možnosti vzdáleného řízení

Kromě nepřeberného množství nastavení provozu jednotek lokálním ovladačem lze systém tepelného čerpadla Yutaki odřídit i vzdáleně pomocí aplikací v chytrých zařízeních.

Zde má zákazník na výběr ze dvou možností. Vlastní Hitachi aplikace Hi-Kumo, která kromě tepleného čerpadla zvládne integrovat i bytové klimatizace Hitachi. Druhou variantou je domácí automatizace TaHoma® od Somfy.

U tepelných čerpadel řady Yutaki můžete díky mobilní aplikaci TaHoma® zvolit provozní režim zdroje (vytápění/chlazení/ohřev TUV/ohřev bazénu), ovládat nastavení teploty místnosti a naprogramovat týdenní rozvrh. Aplikace Tahoma® vám dá možnost mít neustálou kontrolu nad teplem vašeho domova odkudkoliv. Největší výhodou integrace systémů klimatizace a vytápění do domácí automatizace je možnost vytváření provozních scénářů, které vám pomohou uspořit energie za vytápění i chlazení.



Obr. 6 TaHoma® switch Obr. 6 TaHomaswitch

Co pro takové připojení udělat? U tepelných čerpadel Yutaki stačí doplnit do vnitřní části jednotky komunikační modul ATW-TAG-02. Moduly poté jednoduše přidáte do systému Tahoma®, který Vás provede samotnou instalací krůček po krůčku. Systém TaHoma Premium tuto možnost nabízí již nyní, majitelé nových TaHoma switch dostanou možnost začlenění bytových klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel od Hitachi formou bezplatného updatu v průběhu roku 2022.

Závěr

Tepelná čerpadla Yutaki si vždy kladla za cíl nabídnout zákazníkům spolehlivý a účinný zdroj vytápění i chlazení a instalačním technikům jednoduché provedení servisu a zprovoznění. Nové řady Yutaki S a Yutaki S Combi byly vyvinuty se snahou posunout laťku na trhu ještě výš.