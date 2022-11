TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Porovnání topení plynem a tepelným čerpadlem

Porovnání topení plynem a tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo není výhodné pro každého. Proto jsme připravili kalkulačku, která pomůže vyhodnotit, zda se vyplatí zbavit se plynového kotle a vytápět pomocí tohoto zdroje. Tepelné čerpadlo sice může za stávajících cen oproti plynu snížit provozní náklady, jeho pořízení je ale finančně náročné, a navíc se nehodí pro každou nemovitost.

Podle průzkumu STEM/MARK1 zpracovaného pro MND tvoří výdaje za energie v průměru 10 % celkových nákladů na domácnost a tento podíl nyní strmě stoupá. Proto dnes většina lidí přemýšlí, jak šetřit na energiích. Pro ty, kteří by uvažovali o přechodu z plynu na tepelné čerpadlo, jsme připravili jednoduchou kalkulačku, s níž propočítáte, zda a za jak dlouho se to může vyplatit.

V kalkulačce jednoduše zjistíte, kolik za topení tepelným čerpadlem v porovnání s plynem zaplatíte, i za jak dlouho se vám investice případně vrátí. Kromě vlastního ekonomického výpočtu je třeba zvážit i vhodnost vytápění tepelným čerpadlem z pohledu typu topení a rizika hlučnosti.

Čtyři základní parametry, které je třeba při porovnání výhodnosti topení plynem a tepelným čerpadlem prověřit a zvážit.

1. Pořizovací náklady

Pořízení tepelného čerpadla vyžaduje vysokou počáteční investici, která se začne vyplácet až za více let. Pořizovací ceny tepelných čerpadel s potřebným výkonem pro vytápění průměrně velkého domu (125 m2) typu vzduch-voda začínají na cca 300 tisících korun a rostou v závislosti na výkonu a kvalitě. Aktuálně je zájem o tepelná čerpadla enormní a společnosti, zabývající se jejich instalací, je často nestačí dodávat.

2. Provozní náklady

Tepelné čerpadlo má proti běžnému topení plynem nižší spotřebu. Ale s ohledem na aktuální cenu elektřiny, která je za MWh podstatně vyšší než cena plynu, má poměrně vysoké provozní náklady. Rozdíl ve výdajích za topení plynem a tepelným čerpadlem tak není při aktuálních cenách nijak závratný.

3. Vhodnost pro daný dům

Než se rozhodnete pro výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo, je třeba kromě porovnání nákladů za vytápění dobře zvážit, zda je pro vaši nemovitost vůbec technologicky vhodné. Obecně můžeme říci, že se hodí spíše pro nemovitosti s podlahovým vytápěním a není už tak výhodné pro topení radiátory.

Dále je důležité vybrat správný výkon, a to i s ohledem na realizované či plánované úpravy cílené na snížení tepelných ztrát – zateplení domu, výměnu oken apod. Pokud zvolíte příliš nízký výkon, pak bude tepelné čerpadlo pro dorovnání požadované teploty velmi často spínat elektrokotel – provoz bude tedy dražší. Naopak u příliš vysokého výkonu bude docházet k neustálému vypínání a znovuzapínání tepelného čerpadla, což zkracuje jeho životnost. Doporučujeme tedy ověřit si řešení u prověřeného dodavatele, nechat si od něj nejprve připravit individuální technologické řešení pro vaši nemovitost a s konkrétní nabídkou pak vše posoudit.

4. Hlučnost

Kromě ekonomického a technologického posouzení je u tepelných čerpadel vzduch-voda třeba dát velký pozor i na jejich hlučnost. Oproti topení plynem je totiž u tepelných čerpadel riziko, že tzv. „vrtule“ vám bude na zahradě neustále nepříjemně bzučet. To může rušit nejen vás, ale i sousedy.

Jak vypadá reálný příklad porovnání nákladů na vytápění pomocí tepelného čerpadla a plynu?

Uvádíme modelový příklad pro typický rodinný dům vytápěný plynem, obývaný čtyřčlennou rodinou. Roční spotřeba plynu na topení zde představuje 21 MWh, což podle ceny plynu dočasně zastropované vládou ČR odpovídá nákladům na topení v max. výši 72 912 Kč ročně. Po instalaci tepelného čerpadla se ve stejné době spotřebuje na topení 7,50 MWh elektrické energie. Roční náklady podle aktuálně platných cen elektřiny dočasně zastropovaných vládou ČR činí max. 54 163 Kč. Pro výpočet platby za elektřinu počítáme s přiřazením distribuční sazby D57d a spínáním tepelného čerpadla pouze v době platnosti nízkého tarifu. Zákazník díky dočasnému zastropování cen získá úsporu 18 749 Kč, která mu zajistí o 1 562 Kč nižší měsíční zálohovou platbu. Nesmíme však opomenout, že pořizovací náklady na danou technologii pro tento modelový příklad představují investici ve výši cca 360 000 Kč. To znamená, že doba návratnosti se pohybuje okolo 19 let s tím, že životnost tepelného čerpadla se uvádí okolo 15 let.





1 Statistické údaje pocházejí z průzkumu zadaného společností MND Energie a.s. a realizovaného agenturou STEM/MARK v ČR v dubnu 2022 na vzorku 2007 respondentů, rozhodujících o volbě energetických zdrojů v domácnosti.