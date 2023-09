TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla Kensol

Tepelná čerpadla Kensol Přívětivá, výkonná řešení, šetrná k životnímu prostředí

Společnost Frankensolar Eastern Europe s.r.o. na veletrhu FOR ARCH představí novou značku tepelných čerpadel KENSOL a modulární domy KENO Home.

Přívětivá, výkonná řešení, šetrná k životnímu prostředí





Tepelná čerpadla Kensol jsou moderní zařízení osazená invertorovým kompresorem, která mohou využívat obnovitelnou energii k vytápění a ohřevu vody. Jsou určena pro rodinné domy, byty, chaty i komerční objekty. Ve srovnání s běžně na trhu dostupnými výrobky se jedná o výkonná TČ kompletované v Evropě a pro zákazníka garantovaná evropskou zárukou. Vybavena jsou chytrým ovládáním, které integruje TČ s dalšími prvky energeticky úsporného domu včetně solárního ohřevu a fotovoltaiky.

Přívětivá na ovládání i instalaci

Tepelná čerpadla Kensol jsou navržena tak, aby byla pro uživatele co nejjednodušší na ovládání a instalaci. Ovládací panel je intuitivní a přehledný, což uživateli usnadňuje nastavení a ovládání tepelného čerpadla.

Instalace je díky monoblokovému uspořádání TČ vhodná také pro topenáře bez předchozích zkušeností s chlazením. Velmi oblíbené jsou při výstavbě domácích kotelen tzv Hydroboxy – také pod značkou Kensol. Jedná se o standardizovaný soubor komponentů topného systému včetně např. třícestného ventilu, 3stupňové elektrické topné jednotky, inteligentního ovladače nebo protinámrazového systému, který šetří náklady na nákup nemrznoucí kapaliny do celého systému. Hydroboxy mají moderní design, zpřehledňují celou instalací a zejména šetří místo v kotelně.





Dotace až 140 000 Kč na jednu instalaci

Tepelná čerpadla Kensol jsou certifikována podle evropských norem – mají německý TUV, anglický Keymark a jsou uvedené i na italském Baffa listu.

TČ Kensol jsou v ČR i SR registrovaná do Seznamu výrobků a technologií programu Kotlíkové dotace/Nová zelená úsporám. Proto je možné na ně čerpat dotace, a to v případě propojení s fotovoltaikou až do výše 140 000 Kč.

Výkonné a spolehlivé

Tepelná čerpadla Kensol jsou vybavena kvalitními komponenty, včetně invertorového kompresoru Panasonic. To zajišťuje jejich vysoký výkon přizpůsobitelný okamžité potřebě vašeho domu, a dlouhodobou spolehlivost i při náročných provozních podmínkách.

Dostupná jsou zařízení o výkonech 6kW, 10kW, 14kW a 17kW. Pro větší instalace se dají kaskádovat a umožňují provoz v rozmezí od −30 °C do +43 °C. S poměrem COP 4.60 patří tepelná čerpadla Kensol mezi nejúčinnější na trhu.





Modulární domy KENO Home

Na výstavě FOR ARCH budou také představeny domy KENO Home, které jsou jedinečné nejen svým designem, variabilitou, ale i moderní technologií CTL. Prefabrikované obytné moduly jsou vyrobeny pomocí křížově lepených dřevěných konstrukcí (ang. CLT – Cross Laminated Timber) v jednom ze tří standardů povrchové úpravy. Tato technologie umožňuje výstavbu jak rodinných domů, tak i vícegeneračních domů, které velmi často slouží jako hotely, ubytovny, rekreační domy nebo kanceláře.

Prostorové moduly v podobě hotových místností se po prefabrikaci dopraví na staveniště, kde se smontují dohromady do celého objektu.

Tyto domy jsou vybaveny TČ a fotovoltaickou elektrárnou KENSOL.

Realizaci je možné provést do 3 měsíců od podpisu objednávky.