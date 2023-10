TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Proč by se průmysl a teplárny měly zajímat o tepelná čerpadla

Proč by se průmysl a teplárny měly zajímat o tepelná čerpadla

„Univerzální řešení pro dekarbonizaci neexistuje. Tepelná čerpadla jsou ale nejblíž,“ říká slogan konference Průmyslová tepelná čerpadla. A zve do Prahy na 29.–30. listopadu 2023 světové odborníky z oblasti vědy i průmyslu, aby v Česku ukázali, proč to tak je.

Omezují plýtvání, využívají lokální zdroje, šetří peníze a zvyšují nezávislost

Při konvenčním využívání energie lidstvo vyhazuje teplo a peníze oknem. Na jedné straně teplo získané z paliv využíváme jen zčásti a mnoho energie bez užitku vypouštíme do vzduchu nebo do vody.

Na druhé straně v tu samou chvíli pálíme další zdroje na přípravu teplé vody, nebo využíváme elektřinu na chlazení.

Současné nakládání s energií tak připomíná scénu ze seriálu Simpsonovi „co se stane s kuželkami, když spadnou“.

Dokud jsou ceny paliv nízké a přehlížíme dopady tohoto plýtvání na životní prostředí, je takový postup bezproblémový. A přesně tyto dva faktory se teď mění.

Ceny paliv a elektřiny jsou od roku 2022 vysoce proměnlivé a vypadá to, že tomu tak bude i nadále. Postará se o to jednak počasí v kombinaci s obnovitelnými zdroji a jednak geopolitická situace.

Za takových okolností je vysoká energetická účinnost zásadní výhoda a jako červená nit se vine celým programem konference.

Proto akci zahajuje Jan Rosenow, čestný vědecký výzkumník z Oxfordské univerzity.

Rosenow se výzkumu a poradenství v oblasti energetické účinnosti věnuje 20 let. Byl jmenován zvláštním poradcem britské Sněmovny reprezentantů, kde mnohokrát svědčil jako znalec a stejně tak v Evropském parlamentu. Je také vedoucím mezinárodního poradenského týmu expertů zvaného RAP (Regulatory Assistance Project).



Vyšší účinnost zdroje tepla umožňuje snížit:

spotřebu energie,

účty za teplo,

emise CO 2 ,

, znečištění ovzduší,

závislost na dovozu paliv,

zranitelnost vůči cenovým šokům,

uhlíkovou stopu výroby tepla.

To vše s využitím zdrojů energie, případně odpadního tepla, které máte již teď ve své vlastní budově, areálu nebo obci.

Líbí se vám to? Zajímají vás podrobnosti? Konference Průmyslová tepelná čerpadla se koná 29.–30. 11. v O2 Universu v Praze.

Hodí se pro můj provoz tepelné čerpadlo?

Pro tepelné čerpadlo je ideální provoz, kde se nachází:

potřeba tepla, potřeba chladu, zdroj odpadního tepla.

Čím víc těchto faktorů se sejde, tím je tepelné čerpadlo výhodnější. Jak takový provoz vypadá? Třeba jako mlékárna. Pivovar. Supermarket. Výroba plastového zboží. Aquapark. Čistírna odpadních vod. Výroba léčiv. Výroba sýrů. Zimní stadion. A samozřejmě centrální zásobování teplem.

Třešnička na dortu u takových provozů je vlastní zdroj energie – kogenerace, fotovoltaika, fototermika. Jejich energii umí tepelné čerpadlo nejen znásobit, ale i uložit, a to poměrně levně – tepelná akumulace je mnohem jednodušší než akumulace elektrická.

Vypadá to, že velké tepelné čerpadlo je ideálním zdrojem energie. Zároveň se jedná o lety ověřenou technologii. Proč je nepotkáváme na každém kroku?



Tepelná čerpadla jsou investičně náročná. Vyplatí se to?

Tepelná čerpadla jsou nyní v podobné pozici jako elektromobily. Přesto, že se jedná o více než 100 let známou technologii, jejich nasazení dosud nebylo tak masové, aby to vedlo k zásadnímu zlevnění. To se teď změní. Jak?

V první řadě se zvyšuje cena plynu. To vede ke snaze využívat plyn méně a hledat alternativy.

Proto se tepelná čerpadla budou v nejbližších letech instalovat mnohem víc. Jejich potenciál a rozvoj v Německu na konferenci představí Uta Weiss, programová manažerka pro budovy a tepelné sítě na institutu Agora Energiewende a zároveň spoluautorka studie „Zavádění velkých tepelných čerpadel v Německu“.

Z ní mimo jiné vyplývá, že naprostá většina zemního plynu je v Německu spotřebována na výrobu tepla do 200 °C. To je segment, který zvládnou bez problémů pokrýt průmyslová tepelná čerpadla. Takto lze nejen omezit závislost na dovozu plynu nebo emise skleníkových plynů, ale v kombinaci s využitím odpadního tepla nebo elektřiny z obnovitelných zdrojů i významně ušetřit.

Jak mohou tepelná čerpadla pomoci při dekarbonizaci nejen německého teplárenství? Dozvíte se na konferenci.

Jak dostat z tepelného čerpadla teplotu 200 a více stupňů?

200 °C není málo, k tomu zrovna ve vašem provozu potřebujete víc, vyrábíte přehřátou páru a vůbec. Hodí se pro vás tepelné čerpadlo a může požadovaných teplot vůbec dosáhnout?

Může. Tepelným čerpadlům pro vysoké teploty bude zasvěcena celá část konference a zahájí ji Dr. Cordin Arpagaus. Působí jako seniorní výzkumník na Institutu energetických systémů Univerzity aplikovaných věd ve Švýcarsku, tepelným čerpadlům pro vysoké teploty se věnuje dlouhodobě a napsal o nich nejednu knihu.

V tomto bloku konference se dozvíte, jak s pomocí tepelného čerpadla vyrábět páru, jak vám s tím pomůže odpadní teplo a jak touto cestou snížit spotřebu plynu.

Tepelné čerpadlo je drahé, velké… jak se to dá vylepšit?

S boomem tepelných čerpadel přichází i mnohem širší výzkum a technologický pokrok. Jak by se vám líbilo výkonné tepelné čerpadlo, které má zásadně vyšší účinnost než dnešní stroje a zároveň je výrazně menší, neobsahuje žádné oleje a možná ani pohyblivé části?

Na výzkumu nových technologií se podílí i Reinhard Radermacher, profesor z Marylandské univerzity. Blok konference věnovaný inovacím probere také ekologická chladiva, sorpci, sezónní akumulaci tepla nebo zapojení tepelných čerpadel do chytrých sítí – elektrických i tepelných.

Konference Průmyslová tepelná čerpadla se koná 29.–30. 11. v O2 Universu v Praze.