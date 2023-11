TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Podmínkou pro získání dotace na tepelná čerpadla je instalace odborně způsobilou osobou

Podmínkou pro získání dotace na tepelná čerpadla je instalace odborně způsobilou osobou Zkoušku profesní kvalifikace, spolu s novými výrobky, nabízí společnost ait-česko

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo je instalace osobou registrovanou u MPO, po získání kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb. Možnost absolvování zkoušky profesní kvalifikace a novou řadu tepelných čerpadel s přírodním chladivem R290 nyní nabízí ait-česko.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Kvalifikace pro získání dotace

Petr Bareš, jednatel společnosti ait-česko v rozhovoru s redakcí TZB-info zdůraznil, že získání dotace na pořízení tepelného čerpadla, a to nejen v rámci dotačních programů pro domácnosti (např. Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace), ale i v rámci programů pro veřejný a průmyslový sektor, je podmíněno instalací odborně způsobilou osobou. Kvalifikace přesně určuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a související předpisy. Konkrétně se jedná o profesní kvalifikaci Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M). V posledních dvou letech došlo k enormnímu vzrůstu zájmu o instalace tepelných čerpadel ze strany zákazníků. Rostoucí poptávce však neodpovídá počet kvalifikovaných odborníků, kteří jsou oprávněni tyto instalace provádět. Právě to byl jeden z hlavních motivů, proč společnost ait-česko zažádala a po prokázání odborné zdatnosti svých školitelů, včetně vhodných podmínek pro výuku, získala autorizaci pro ověřování a uznávání zmíněné profesní kvalifikace. Možnost absolvování zkoušky profesní kvalifikace nyní nabízí všem, kteří s ní spolupracují a dodržují vysoké obchodně technické standardy, odpovídající kvalitě nabízených produktů. To je především tepelná, klimatizační a chladicí technika značek alpha innotec, Novelan, Samsung a Rhoss. Jedná se nejen o tepelná čerpadla k vytápění, reverzibilní klimatizace, ale například i VRV systémy nebo chillery.

Zájemci se mohou ke zkoušce profesní kvalifikace přihlásit vyplněním registračního formuláře na webových stránkách alpha innotec a Samsung.

Novinka od Samsungu

Je to jen pár týdnů od okamžiku, kdy výrobní linku značky Samsung opustila první venkovní jednotka tepelného čerpadla s přírodním chladivem R290. I proto se v rozhovoru mohl František Plachý, vedoucí obchodního týmu Samsung, pochlubit tím, že tuto jednotku v provedení EHS MONO R290 již ve firmě mají, a během krátké doby ji budou moci začít dodávat zákazníkům. Produkty značky Samsung tvoří jeden ze základních a dlouhodobě stabilních kamenů aktivit ait-česko. Nová jednotka EHS MONO R290 je svými výkony a úrovní výstupní teploty topné vody posouvá více i do oblasti renovací stávajících objektů bez potřeby zásadně měnit otopnou soustavu.

Garance má dvě neoddělitelné složky

Garance za efektivitu tepelného čerpadla má dvě neoddělitelné části. Tou první je záruka od výrobce na technické parametry a životnost zařízení. Druhou pak záruka odborné instalace se zohledněním konkrétních provozních podmínek. Petr Bareš zdůraznil, že právě proto v ait-česko věnují tak velkou pozornost odborné kvalifikaci svých zaměstnanců a spolupracujících firem. Zájem topenářských firem o přechod z instalací kotlů na instalace tepelných čerpadel je v současné době vysoký. Problémem je však nedostatečná odbornost, nízká kvalifikace, malé zkušenosti atp. Bohužel k tomu přispívá i fakt, že se v době, kdy etablovaní výrobci nestíhali pokrýt náhle až pětinásobně zvýšenou poptávku, objevila nabídka tepelných čerpadel s velmi nízkou technickou a kvalitativní úrovní, která jsou instalována namísto kotlů bez ověření, zda je to rozumné. Spousta investorů této nabídky využila a po krátké době provozu pozorují, že slibované úspory nejsou zdaleka tak velké, jak jim bylo slíbeno. U tepelných čerpadel Samsung nese záruku instalační firma, a proto na jejich výběr klade ait-česko velký důraz. V případě techniky alpha innotec nese záruku výrobce, kterého v České republice zastupuje právě ait-česko. Proto všechny činnosti od návrhu až po realizaci techniky této značky řeší ve spolupráci s instalačními partnery a zaměstnanci ait-česko.

Praktické znalosti a novinka od alpha innotec

Součástí areálu pražské pobočky ait-česko je školicí místnost pro teoretickou přípravu. Ve druhé místnosti, pro získání kvalifikace stejně důležité, jsou pro praktickou výuku připravena různá tepelná čerpadla, přičemž některá z nich jsou dokonce v provozu. Lukáš Stojaspal, vedoucí obchodního týmu alpha innotec, během rozhovoru zdůraznil, že podmínkou pro získání kvalifikace odpovídající požadavkům podle zákona č. 406/2000 je mimo jiné i nutnost prakticky se naučit řídit provoz tepelného čerpadla. K dispozici jsou dvě funkční jednotky – země/voda a vzduch/voda, využívané pro potřeby areálu. Nejen země/voda, ale i tepelné čerpadlo vzduch/voda je umístěno v místnosti a s vnějším prostředím je pro přívod a odvod vzduchu spojeno vzduchovody. Zajímavostí je, že při natáčení rozhovoru byl největším zdrojem hluku v místnosti chladicí ventilátor firemního datového serveru, zatímco provozované tepelné čerpadlo vzduch/voda slyšet nebylo. Podobně jako jeho kolega, vedoucí týmu Samsung, mohl se i Lukáš Stojaspal pochlubit čerstvou novinkou značky alpha innotec – venkovní jednotkou HYBROX. Jedná se již o třetí generaci tepelných čerpadel vzduch/voda pro venkovní instalaci s přírodním chladivem R290. S chladivem R290 má alpha innotec, na rozdíl od jiných výrobců, kteří na toto chladivo teprve přechází, dlouholeté zkušenosti. Řada HYBROX je navíc vybavena invertorovou technologií pro plynulé řízení výkonu. Proškolování techniků je v běhu, a s dodávkami nového tepelného čerpadla HYBROX lze počítat v březnu příštího roku.

Závěr

Nelze nutit zájemce o tepelná čerpadla, aby se rozhodli pro jedno konkrétní zařízení. Podle slov Petra Bareše by si však každý měl uvědomit, že mezi tepelnými čerpadly na českém trhu jsou velké technické rozdíly. Odlišná je i úroveň poradenství, které předchází výběru optimálního tepelného čerpadla dle potřeb investora, a rozdíly lze spatřit i v úrovni servisu a záruk. Pořízení tepelného čerpadla, včetně jeho instalace, je v porovnání s klasickým kotlem finančně náročnější, ale z dlouhodobého hlediska se vždy vyplatí.