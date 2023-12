TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Odborníci z S-Power radí: Jak vybrat tepelné čerpadlo, aby vám ušetřilo co nejvíce peněz

Co si při nákupu tepelného čerpadla pohlídat, aby vám sloužilo co nejlépe a aby vám ušetřilo co nejvíce peněz? Soustřeďte se na výběr dodavatele, celoroční topný faktor a funkcionality, co šetří peníze při provozu zařízení – ceny energií porostou i nadále.