Od září začíná platit zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. tříd a ruší se kotlíkové dotace

Od začátku září začíná platit zákaz provozu nejstarších typů kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, nadměrně zatěžujících životní prostředí. Domácnostem, které je budou využívat i nadále a nebudou mít ani zažádáno o dotaci na jejich výměnu, hrozí pokuta až 50 000 Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR navíc oznámilo úpravu státních dotačních titulů, které jsou určené k výměně neekologických zdrojů vytápění v rodinných domech za jejich udržitelnější modely: ta se dotkne především tzv. kotlíkových dotací, které budou zcela zrušeny. Upraveny ovšem budou i programy Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light, u nichž budou sníženy jednotlivé příspěvky až o desítky tisíc korun. Společnost DZ Dražice proto aktuálně nabízí cenově velmi výhodné řešení v podobě tepelných čerpadel Dražice Argo.

Zrušení kotlíkových dotací se dotkne zejména domácností s nejnižšími příjmy (pobírajících příspěvek na bydlení) a seniorů, pro které jsou primárně určeny. Ti v nich totiž mohou získat příspěvek až do výše 95 % uznatelných nákladů s limitem 180 000 Kč, a to již před samotnou realizací. Zároveň jsou to právě tyto domácnosti, které nejčastěji využívají od září zakázané typy kotlů na tuhá paliva.

„Vzhledem k nastávajícím nepříznivým změnám je pro ně proto ideální opravdu již déle neotálet a podat samotnou žádost o kotlíkové dotace právě nyní. Mají totiž poslední možnost dosáhnout na vyšší finanční podporu a zároveň se vyhnout riziku penále. Řešením jejich problému jsou ekologická tepelná čerpadla, která mohou být cenově dostupná i pro ně. Jako příklad uveďme tepelná čerpadla Dražice Argo systému vzduch-voda v normou požadované energetické třídě A++: náklady na jejich pořízení jim totiž dotace pomůže z velké míry pokrýt. Aktuálně si je navíc mohou pořídit za opravdu akční ceny (sleva u 14kW výkonu se pohybuje přes 60 000 Kč),“ říká Radek Červín, vedoucí prodeje tepelných čerpadel DZ Dražice, a pokračuje: „Od září kotlíkové dotace nahradí program Nová zelená úsporám Light. Z té bude ale možné čerpat na výměnu neekologického kotle 1. a 2. třídy (či starého plynového kotle) za tepelné čerpadlo pouze 130 000 Kč nebo 150 000 Kč (pokud bude systém využitý i na ohřev vody).“

Jak fungují tepelná čerpadla Dražice Argo?

Monobloková tepelná čerpadla Dražice Argo systému vzduch-voda (ve variantách 8, 11 a 14 kW) dováží na český trh společnost DZ Dražice na základě spolupráce s italskou společností Argoclima. Tato tichá zařízení dosahují vysoké účinnosti, třídy energetické náročnosti A++ a výstupní teploty topné vody až 58 °C (při zahrnutí vlivu kompresoru). „Kvalitní tepelné čerpadlo Dražice Argo doplňuje dražická vnitřní jednotka – hydromodul HM09A. Po jejich propojení vzniká funkční systém na vytápění, chlazení a ohřev vody. Jednotka má v sobě integrovaný regulátor s dotykovým displejem a intuitivním ovládáním, pomocný elektrokotel o výkonu 9 kW a pojistný a odvzdušňovací ventil. Její vzdálenou správu přes internet umožňuje aplikace myUplink,“ dodává Radek Červín.