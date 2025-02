TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Druh chladiva není zásadní, důležitější je kvalitní servis a úsporný provoz tepelného čerpadla

Druh chladiva není zásadní, důležitější je kvalitní servis a úsporný provoz tepelného čerpadla

Prioritou zákazníka není druh chladiva, byť postupný přechod na chladivo propan je nezpochybnitelný. Za bezpečnost a životnost tepelného čerpadla ručí výrobce společně s instalační a servisní firmou. Proto jsou stabilita výrobce, úroveň instalace a servisu zásadní.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Pod vlivem nařízení o F-plynech se omezuje použití chladiv s vyšším faktorem skleníkového efektu. Proto stále více výrobců tepelných čerpadel hledá nová řešení a jedním z nich je využití propanu. Na propan, jako jednu z perspektivních cest výroby tepelných čerpadel, vsází česká společnost AC Heating. „Z technického hlediska je škoda, že bude postupně docházet k omezování nyní oblíbeného chladiva R410A, neboť jeho vlastnosti jsou pro provoz tepelných čerpadel typicky v rodinných a podobných domech ideální. Nejde o revoluci. Spíše bychom měli hovořit o evoluci, protože úplné opuštění tohoto chladiva zatím nevidíme jako realizovatelné. Ochrana životního prostředí je však pro všechny žijící tvory na Zemi důležitá, takže má své oprávněné priority, i když nám výrobcům tepelných čerpadel přidělává starosti. Zákazníci se však nemusí obávat nákupu tepelných čerpadel s chladivem R410a a R32, protože legislativa jejich budoucí provoz a servis nijak výrazně neomezuje,“ komentuje současnou situace Ing. Lubomír Kuchynka, jednatel AC Heating. „Pohledem z druhé strany, jde o technickou výzvu, která posouvá vývoj a přináší mnoho nových poznatků.“

Podle zkušeností zástupců AC Heating z jednání se zákazníky nepatří otázka na druh chladiva mezi ty, které by rozhodovaly o volbě tepelného čerpadla pro vytápění.

Po raketovém růstu poptávky po tepelných čerpadlech v letech 2022 a 2023 došlo k vystřízlivění. Je to dáno nejen nebývale rychlými a velkými změnami v cenách energií, změnami v dotačních podmínkách. Na poklesu prodejů se podílejí i negativní provozní poznatky. Ne vše, co bylo označeno za tepelné čerpadlo, má v praxi slibované úsporné parametry a kazí tak dobrou pověst tepelných čerpadel. Podle poznatků zástupců AC Heating nyní silně ovlivňuje postoj k tepelným čerpadlů i zjištění, že u některých dodavatelů není servisní síť tak robustní, jak bylo slibováno a vznikají velké problémy se servisem a dostupností náhradních dílů.

Nové chladivo, propan, je čistý plyn bez zápachu. Je hořlavý a tak se s touto jeho vlastností musí výrobce vypořádat. Ing. Karolína Petelová, konstruktérka a designérka AC Heating zdůrazňuje, že museli velmi pečlivě volit jak jednotlivé konstrukční prvky tepelného čerpadla s propanem, tak i celkovou koncepci konstrukce. S návrhem a konstrukcí je spojena povinnost splnit řadu předpisů. Je na výrobci, jak si se splněním legislativních požadavků poradí. A vše ověřuje autorizovaná zkušebna.

„Současný návrat trhu tepelných čerpadel na rovnovážný vývoj před epidemií covid-19 nám umožnil nespěchat s uvedením propanového tepelného čerpadla na trh, byť jeho certifikace byla ukončena v roce 2023. Získaný čas jsme využili k instalaci ověřovací série na více různých místech,“ popisuje aktuální stav Lubomír Kuchynka. „Získané poznatky nám umožnily zlepšit vlastnosti nového tepelného čerpadla a zvýšit jeho účinnost. Významné pro zákazníky je, že jsme v dlouhodobějším testu potvrdili i stabilitu jeho parametrů.“

Nové propanové tepelné čerpadlo, které mimochodem získalo ocenění na veletrhu For Arch 2024 i za mimořádný design, uvede AC Heating na trh počátkem roku 2025. Mimo rozhovor Lubomír Kuchynka dodal: „Co se týká budoucnosti, tak velký potenciál tepelných čerpadel vidíme i v možnosti ovlivňování jejich provozu podle potřeb udržení rovnováhy v elektrické síti. Mělo by to být možné co nejjednodušeji a jedním standardizovaným komunikačním protokolem. V tomto směru jsme začali aktivně působit nejen jako AC Heating, ale společně i s ostatními členy Asociace pro využití tepelných čerpadel AVTČ. Nám výrobcům jeden standardizovaný komunikační protokol usnadní práci. Zavedení protokolu může proces ústupu od fosilních paliv prostřednictvím tepelných čerpadel urychlit. Každá obecně přijatá standardizace snižuje náklady, takže je i ve prospěch zákazníků.“