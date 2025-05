TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelné čerpadlo snižuje provozní náklady v objektu vodojemu Jesenice

Tepelné čerpadlo snižuje provozní náklady v objektu vodojemu Jesenice

Jedná se o jedinečné technické řešení. Primárním zdrojem energie pro tepelné čerpadlo je velké množství pitné vody protékající vodojemem. Díky tomu nebylo nutné realizovat hlubinný vrt ani plošný kolektor.

Dodávka STIEBEL ELTRON:

Popis objektu:

Celková tepelná ztráta přibližně 60 kW při −12 °C

Otopná soustava – otopná tělesa

Centrální elektrický ohřev teplé vody

Popis:

Vodojem Jesenice je koncovou stavbou přivaděče pitné vody z Úpravny vody Želivka. Do vodojemu přitéká upravená voda, která zásobuje část Prahy pitnou vodou.

Objekt u vodojemu byl původně vytápěn plynovým kotlem a jeho výkon činil 120 kW, otopnou soustavu tvořila otopná tělesa s teplotním spádem 90/70 °C.

Před celkovou realizací tepelného čerpadla došlo ke snížení tepelné ztráty, díky opatřením jako částečné zateplení a výměna oken. Tepelná ztráta se snížila přibližně na 60 kW. Díky těmto opatřením se přepočítala i otopná soustava, kde došlo k poklesu teplotního spádu na 50/40 °C.

Požadavkem od zadavatele bylo snížení provozních nákladů objektu, a proto zde byl nahrazen plynový kotel za tepelné čerpadlo země/voda. Na pozemku se však nerealizoval žádný hlubinný vrt ani plošný kolektor. Místo něj je primárním zdrojem pro tepelné čerpadlo obrovské množství pitné vody, které vodojemem protéká.

Projekt byl navržen tak, že velmi malá část pitné vody z vodojemu je vedena do deskového výměníku tepelného čerpadla země/voda, tedy analogicky jako kdyby do výměníku byla vedena voda v primárním okruhu tepelného čerpadla s vrtem nebo kolektorem. Ve výměníku dochází činností tepelného čerpadla k odběru energie z pitné vody a tím k jejímu ochlazení ze 4 °C na 2,5 °C. Takto ochlazená pitná voda je vedena zpět do vodojemu. Vzhledem k celkovému průtoku vodojemu nemůže nikdy dojít k podchlazení pitné vody v něm ze strany tepelného čerpadla. Všechny komponenty na této trase jsou hygienické a opatřeny i bezpečnostními klapkami, kdyby došlo k jakékoliv havárii. Tím je zabezpečen bezpečný chod vodojemu.

Tepelné čerpadlo tedy vytápí celý objekt vodojemu přes desková otopná tělesa. Záložním, případně havarijním zdrojem tepla je v technické místnosti instalovaný samostatný elektrokotel. Vzhledem k celoročně téměř stabilní teplotě vstupující pitné vody příznivé pro provoz tepelného čerpadla je reálný sezónní topný faktor SCOP ve výši 4,5 při teplotním spádu 50/40 °C a zdrojové teplotě pitné vody 4 °C. Úspornost tohoto řešení potvrzuje již více než celoroční provoz.

Uvedení do provozu: leden 2024