S přírodním chladivem vstříc zákazníkům a s podporou nového školicího střediska Stiebel Eltron
Přestože chladivo R454C používané ve většině tepelných čerpadlech Stiebel Eltron má velmi nízký potenciál skleníkového efektu GWP na úrovni 148 a není omezeno aktuální legislativou o F-plynech, vychází Stiebel Eltron vstříc budoucnosti a zákazníkům již nyní. Uvádí na trh novou generaci tepelných čerpadel hpnext s přírodním chladivem R290.
Ať již s chladivem R454C nebo nově s R290, základem dlouhodobé životnosti a energetické úspornosti tepelných čerpadel Stiebel Eltron nejsou jen znalosti a zkušenosti vložené do vývoje a výroby, ale i do schopností obchodníků, projektantů a servisních techniků. Tedy těch, na kterých stojí úvodní rozhodnutí o vhodnosti aplikace tepelného čerpadla v konkrétní situaci, optimální volba tepelného čerpadla a napojené soustavy, uvedení do provozu, servis atd. Řetěz na sebe navazujících odborníků musí být dokonale proškolen, protože pokud jeden z nich něco zanedbá, zákazníkovi to přinese problém a vyvolá jeho nespokojenost.
Proto Stiebel Eltron zřídil nové školicí středisko, které navazuje na stávající showroom v Praze a zásadně zvyšuje možnosti pro získávání potřebných znalostí. Umožňuje provádět několik úrovní školení. Od vstupních, obecnějších, až po detailní, při kterých si technik může doslova poskládat své tepelné čerpadlo, napojit ho na simulovanou otopnou soustavu a ověřovat si optimální nastavení. Možnosti školicího střediska jsou představeny v reportáži.