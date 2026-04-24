Jak řešit vytápění a chlazení hal tepelnými čerpadly?
Přehrát audio verzi
Jak řešit vytápění a chlazení hal tepelnými čerpadly?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Pokud pro vytápění a chlazení hal není možné a nebo vhodné využít řešení založené na sálavých panelech, stropech anebo investor chce posoudit i jiný způsob, pak se nabízí řešení založené na splitových tepelných čerpadlech vzduch-vzduch.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mohou zajistit jak vytápění hal, tak i jejich chlazení. Příkladem jsou sestavy KITA AIR nebo KITA AIR PLUS od výrobce Templari složené z venkovních jednotek tepelných čerpadel a vnitřních jednotek, které vnitřní vzduch v hale buď ohřívají nebo chladí. Jedná se o jednotky splitové. Jejich výhodou je propojení venkovní a vnitřní jednotky potrubím s chladivem, které je rozměrově zásadně menší než potrubí s vodou. Zásadní výhodou splitového řešení je však vyšší energetická účinnost. Jednotky mají tepelný výkon 39 nebo 45 kW, chladicí výkon 35 nebo 40 kW a pracují s chladivem R32. Do kaskády lze spojit až 15 jednotek.
S chladivem R32 a s výkony nad 12 kW mohou výrobci uvádět na trh splitová tepelná čerpadla podle nařízení o F-plynech až do konce roku 2032, přitom následný servis není nijak omezen. To je pozitivní zpráva jak pro projektanty, tak investory. Chladivo R32 je navíc méně hořlavé než chladivo R290, a proto jsou s jeho použitím spojeny méně přísné požadavky na instalaci.
Vytápění nebo chlazení hal, tedy objektů spíše průmyslových, neznamená, že by nezáleželo na emisích hluku. Zatížení hlukem bohužel roste. Nejen specialisté, hygienici, ale i lidé v halách a běžní občané žijící v blízkosti hal stále důrazněji vyžadují, aby je provoz hal nerušil. V některých případech by mohla být stávající intenzita hluku z okolí i limitem pro uplatnění tepelných čerpadel. Tomu vychází tepelná čerpadla KITA AIR a KITA AIR PLUS vstříc svou mimořádně nízkou ekvivalentní hladinou akustického tlaku v 5 metrech na úrovni 38 dB(A).
Pro kvalitu prostředí v hale je zásadní co nejvíce omezit rychlost proudění vzduchu. Pro tento účel je možné jedním systémem řídit více jednotek, což snižuje množství vzduchu procházející jednou jednotkou. Jednotky lze v hale umístit i proti sobě a proudění vzduchu tak optimalizovat. Pro velmi komfortní rozvod vzduchu z vnitřní jednotky lze využít i vzduchovod, který při zachování vzdálenosti vnitřní a venkovní jednotky zajistí efektivnější distribuci upraveného vzduchu a snižuje tak místní stáří vzduchu v rizikových místech.
Využití je možné v halách se širokým spektrem využití. Od hal průmyslových, skladových, přes sportovní, výstavní a třeba i haly autoservisů. Výhodou je, pokud má hala nižší výšku.
Templari je italský výrobce a tepelná čerpadla testuje i v chladném prostředí italských Alp. Tomu odpovídá využitelný provozní rozsah teplot venkovního vzduchu až do −25 °C.