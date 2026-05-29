Máte více nabídek na tepelné čerpadlo? Bezplatný webinář ukáže, jak je správně porovnat
Přehrát audio verzi
Máte více nabídek na tepelné čerpadlo? Bezplatný webinář ukáže, jak je správně porovnat
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnosti Enado a DZD NIBE proto pořádají bezplatný webinář, který se zaměří na to, jak o výběru tepelného čerpadla přemýšlet, kdy začít řešit návrh systému a především jak správně porovnávat jednotlivé nabídky. Účastníci po webináři získají také praktický checklist, který jim pomůže odhalit, co by v nabídce nemělo chybět a na co si dát pozor.
Rostoucí ceny energií, nejistota ohledně jejich dalšího vývoje a snaha o větší energetickou soběstačnost vedou stále více majitelů domů i společenství vlastníků k úvahám o tepelném čerpadle, fotovoltaice nebo celkové změně energetického řešení budovy. Jenže právě zde často vzniká zásadní problém: lidé mají na stole několik nabídek, které se liší cenou, technickým rozsahem i použitými technologiemi, ale jen obtížně poznají, která z nich je skutečně kvalitní.
Bezplatný webinář: Tepelné čerpadlo pro rodinný i bytový dům
- Termín: úterý 2. 6. od 17:30 hod
- Místo konání: online, platforma Zoom
- Cena: zdarma po registraci
- Registrace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrGMidaYhRO5JNJBM_4ObsEgzO5NyWbRmNlDv8SdVBAX84Vg/viewform
Proč nestačí vybrat nejlevnější nabídku
Výběr tepelného čerpadla bývá pro laika složitý hlavně proto, že nabídky na první pohled vypadají podobně. Pracují se stejnými pojmy, uvádějí výkon v kilowattech a často slibují úsporný provoz. Rozdíl se ale skrývá v tom, z jakých vstupů návrh vychází, jak jsou technické údaje interpretovány a co všechno je v ceně skutečně zahrnuto.
„U tepelného čerpadla není nejdůležitější vybrat nejsilnější nebo nejlevnější zařízení. Zásadní je správné dimenzování, které musí vycházet z reálných a správně pochopených čísel – jak z parametrů samotného zařízení, tak z podmínek konkrétního domu a lokality. Jen tak lze navrhnout systém, který bude fungovat efektivně, spolehlivě a s odpovídajícími provozními náklady,“ říká Jiří Šizling ze společnosti Enado.
Právě proto bude jedním z hlavních témat webináře praktické porovnávání nabídek. Účastníci se dozvědí, jak poznat technicky úplnou nabídku, jaké otázky dodavateli položit a kde se mohou skrývat rozdíly, které se projeví až při instalaci nebo v dlouhodobém provozu. Tepelné čerpadlo jako součást celého systému.
Webinář se nebude věnovat pouze samotnému tepelnému čerpadlu. Důležitým tématem bude také jeho propojení s dalšími technologiemi, například s fotovoltaikou, akumulací, rekuperací, podlahovým vytápěním nebo chytrým řízením.
Podle odborníků je častou chybou řešit každou technologii samostatně. Moderní dům by měl fungovat jako jeden celek, ve kterém na sebe jednotlivé části navazují. To platí jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy a SVJ, kde do rozhodování vstupuje navíc ekonomika, legislativa, dohoda vlastníků a případně i otázka odpojení od centrálního zásobování teplem. „Naším cílem je ukázat lidem, podle čeho se rozhodovat. Nechceme, aby odcházeli jen s obecným dojmem, že tepelné čerpadlo je dobrá volba. Chceme, aby věděli, jaké otázky položit dodavateli a jak poznat, jestli je nabídka technicky úplná a dlouhodobě bezpečná,“ doplňuje Jiří Šizling.
Kdy začít: novostavba, rekonstrukce i bytový dům mají jiný postup
Samostatnou část webináře odborníci věnují také správnému načasování. U novostaveb je ideální řešit energetický koncept už ve fázi projektu, kdy lze sladit vytápění, větrání, chlazení, fotovoltaiku i přípravu teplé vody. U rekonstrukcí je naopak důležité zvážit stav domu, tepelnou ztrátu, vhodnost radiátorů nebo pořadí jednotlivých kroků. U bytových domů je potřeba počítat s delší přípravou, technickým posouzením, ekonomickým modelem a komunikací směrem k vlastníkům.
Co se účastníci dozvědí
Na webináři zazní mimo jiné:
- proč neexistuje univerzální řešení pro každý dům,
- jak se správně dimenzuje tepelné čerpadlo,
- kdy začít řešit návrh u novostavby, rekonstrukce nebo bytového domu,
- jak číst nabídky a podle čeho je mezi sebou porovnávat,
- co by měla kvalitní nabídka obsahovat,
- jak funguje propojení tepelného čerpadla s fotovoltaikou a chytrým řízením,
- na co si dát pozor u bytových domů a SVJ,
- jakou roli hrají servis, záruky a dlouhodobá péče,
- jak přemýšlet o dotacích a návratnosti.
Odborní hosté
Webinářem provede Martina Hupková ze společnosti Enado.
Hosty budou Jiří Šizling za Enado, Martin Hendrich za DZD NIBE a Petr Kartous za NIBE.
Energetické systémy
Výhradním dodavatelem pro ČR a SR je společnost DZ Dražice. V nabídce sortimentu NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů: tepelná čerpadla systému vzduch-voda, vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda s aktivní rekuperací a tepelná čerpadla systému země(voda)-voda.