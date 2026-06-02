Elektrokotel v tepelném čerpadle
Přehrát audio verzi
Elektrokotel v tepelném čerpadle
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla (TČ) hraje hlavní roli ekonomika. Každý investor si klade otázku: „Opravdu ušetřím?“ V běžném provozu je odpověď jasná – tepelné čerpadlo v úspornosti po celý rok porazí hravě klasický elektrokotel, a i plynový kotel. Přesto v mnoha lidech hlodá pochybnost. Koluje totiž mýtus, že jakmile venku pořádně přituhne, z moderního čerpadla se stane jen „předražený elektrokotel“. Pojďme si vysvětlit, proč je tento strach z bivalentního zdroje (integrovaný elektrokotel nebo elektrické topné těleso) zbytečný.
Kdy tepelné čerpadlo potřebuje pomoci?
Tepelná čerpadla typu vzduch-voda pracují s venkovním vzduchem, jehož teplota se v našich podmínkách během zimy může propadnout hluboko pod bod mrazu. Právě v těchto extrémních hodinách může nastat situace, kdy výkon samotného tepelného čerpadla nestačí pokrýt nároky na vytápění a přípravu teplé vody.
V tu chvíli přichází na scénu bivalentní zdroj. Pomůže čerpadlu „dotopit“ na požadovanou teplotu. Možná to zní draze, ale realita je jiná: u správně navrženého systému tvoří náklady na provoz bivalentního zdroje pouze cca 5 % z celkových ročních nákladů na vytápění. Je to malá daň za to, že máte doma teplo i v těch největších mrazech a ve zbylých dnech levné vytápění. Díky správnému dimenzování tepelné čerpadlo optimálně moduluje po celé otopné období a to by bez doplňkového elektrokotle ani nešlo.
U systémů tepelných čerpadel země-voda se získává teplo ze země, kde je teplota stabilní po celý rok, takže bivalentní zdroj při správném návrhu ani nespíná. Přesto by v systému neměl chybět – slouží totiž jako záložní pojistka pro případ poruchy na chladivovém okruhu tepelného čerpadla. Vytápět je pak nadále možné právě integrovaným elektrokotlem.
Umístění bivalentního zdroje
Způsobů, jak do systému bivalentní zdroj integrovat, je několik a závisí na tom, jaké řešení zvolíte.
- Vše v jednom: Některá tepelná čerpadla, jako například modely HPA-O C(S) Premium nebo HPG-I Premium, mají integrovaný elektrokotel o maximálním výkonu 8,8 kW. Nemusíte nic řešit, vše je v jednom stroji.
- Zapojení s hydromodulem: Pokud zvolíte tepelné čerpadlo bez vnitřního elektrokotle např. HPA-O 4/8 CS Plus, nebo HPA-O x.2 řady NEXT nabízí se elegantní řešení se zapojením společně s hydromodulem (např. HSBC 200). Ten v sobě skrývá nejen bivalentní zdroj ve formě průtokového elektrokotle o maximálním výkonu 8,8 kW, ale i zásobník na teplou vodu, akumulační nádrž, regulaci a oběhová čerpadla.
- V externích zásobnících: Třetí cestou je instalace elektrických topných těles (STIEBEL ELTRON nabízí typy BGC nebo FCR) přímo do akumulačního zásobníku nebo zásobníku teplé vody.
Třetí varianta je obzvláště výhodná u domů s FVE. Když vaše FVE vyrobí více elektřiny, než spotřebujete, můžete tyto přebytky využít přímo v topných tělesech. Ta ohřejí vodu v zásobníku „zadarmo“ ze slunce na teplotu třeba až 90 °C. Tím nejen šetříte peněženku, ale také šetříte samotné tepelné čerpadlo. Kompresor nemusí v létě spínat kvůli ohřevu vody, čímž mu výrazně prodlužujete životnost.
Závěr
Bivalentní zdroj není důkazem slabosti tepelného čerpadla. Je to chytrá pojistka a nástroj pro efektivní hospodaření s energií. S dobře navrženým systémem o něm v zimě ani nevíte a v létě vám – ve spojení s FVE – může ušetřit další tisíce korun v průběhu let.
Objevte nabídku tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON na stránkách www.stiebel-eltron.cz a poraďte se s odborníkem, abyste vybrali řešení ideálně přizpůsobené vašemu domu.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.