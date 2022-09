TZB-info / Vytápění / Úspory / Nečekejte na vládní úsporný tarif. Vlastním přičiněním teď hned snižte své letošní výdaje za elektřinu o několik tisícikorun

Všichni jsme již slyšeli o výměně klasických žárovek za energeticky úspornější varianty, pravidelném odmrazování ledničky, doporučení vařit v konvici jen tolik vody, kolik potřebujeme, odpojení nepotřebných přístrojů ze zásuvek či pořízení nových spotřebičů se speciálními hospodárnými režimy. Proto přinášíme nové tipy, které sníží spotřebu elektřiny a veřejnost o nich možná neví.

Mnoho z nás se v posledním více než roce snaží snížit spotřebu elektrické energie. Jak její cena u dodavatelů kontinuálně narůstá, nastal čas se podívat i na to, zda někde „neteče“ zbytečně. Pochopení toho, jak můžeme ušetřit elektřinu v domácnostech a udržet výdaje za účet na co možná nejnižší úrovni, totiž nebylo nikdy důležitější. Zvláště v nadcházejících podzimních a zimních měsících.

Trh s elektřinou je specifický hlavně kvůli vlastnostem elektřiny, která se nedá skladovat do zásoby. „V současné době má na její cenu vliv příliš mnoho faktorů a jen těžce se dá predikovat budoucnost. Zatímco donedávna byl přechod k novému poskytovateli elektřiny jedním z nejlepších kroků, jak udržet účet za energii na nízké úrovni, energetická krize může za to, že nyní u dodavatelů nelze najít žádné opravdu levné nabídky. Aktuálně nejlepším způsobem je pokusit se snížit množství spotřebované elektřiny,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Ve světle dalšího zvyšování cen se tak do popředí dostávají praktické rady, které můžete sami a ihned provést doma.

Pouhými několika změnami ve využívání elektřiny lze uspořit drahocenné stovky až tisíce korun z ročního vyúčtování. Na internetu si každý může rychle vyhledat mnoho tipů, jak to provést – od zcela samozřejmých (zhasnutí světel při odchodu z místnosti) až po ty, které jsme již učinili (používání LED žárovek nebo pokliček při vaření). Následující tipy patří k těm méně známým, možná až překvapivým.

1. Vyměňme třífázové spotřebiče za jednofázové

V domácnostech se často nacházejí staré spotřebiče. Kromě toho, že dnes existuje jejich – co se týká spotřeby – mnohem příznivější alternativa, jsou leckdy třífázové. Ty zpravidla na svůj chod spotřebují nejen více energie, ale také vyžadují vyšší hodnotu jističe. Nejběžnější jistič v českých domácnostech nese označení 3×25 A, ale používají se i 3×32 A, a dokonce i 3×40 A. Měsíční platba za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se přitom odvíjí podle počtu ampér. Což v případě tarifu D56d může činit i 300 Kč měsíčně navíc (3×25 A vs. 3×40 A). Zatímco spotřebiče jako bojlery, míchačky, cirkulárky atd. dříve potřebovaly třífázové zapojení, dnes už to neplatí. „Běžně jsou dostupné nejen v úspornějších variantách, ale i v jednofázové verzi. Je sice pravdou, že nové spotřebiče něco stojí, ale snadným výpočtem je možné si ověřit, že investice se brzy vyplatí. Například chalupáři – ale nejen oni – dost často ke zpracování dřeva na otop používají velmi starou okružní pilu. Pokud se jí vzdají a odvezou ji do sběru, tak za tuto celokovovou a pěkně těžkou cirkulárku dostanou nemalé peníze. A za ně si potom snadněji pořídí novou, jednofázovou,“ deklaruje Michal Kulig.

2. Neperme a nemyjme prázdnotu

Volba programu poloviční náplně nebo rychlého mytí v myčce nebo praní v pračce může znít jako bezvadný způsob, jak hned umýt/vyprat a možná snížit spotřebu energie, ale výhodnější je počkat, až budou tyto spotřebiče plné. Dva cykly poloviční náplně ve skutečnosti spotřebují více elektrické energie a vody než jeden celý. Změnou toho, jak pračku a myčku zapínáme, lze u každého spotřebiče ušetřit až 500 Kč ročně (v případě obou spotřebičů tedy 1 000 Kč). Dalších úspor dosáhneme nastavením nižší teploty programů.

3. Neodebírejme konvici a troubě výkon

Rychlovarná konvice a trouba patří k energeticky náročným spotřebičům. Konvice naštěstí odebírá proud poměrně krátkou dobu, u trouby to však trvá déle. Proto by mělo být v našem zájmu dodržovat následující zásady:

Máme-li tvrdou vodu a vodní kámen z konvice pravidelně odstraňujeme, je vše v pořádku. Ovšem konvice plná vodního kamene uvaří stejné množství vody za delší dobu a logicky k tomu spotřebuje více energie.

U trouby může být nešvarem nechat v ní při pečení i prázdné plechy. Blokují totiž proudění vzduchu, což vede nejen k nerovnoměrnému propečení, ale i k vyšší spotřebě energie. Také se vyplatí používat horkovzdušný režim pečení, při kterém stačí nastavit až o 30 stupňů nižší teplotu než při běžném režimu. Neměli bychom také často otevírat dvířka trouby – snižuje se tím vnitřní teplota, což prodlužuje dobu pečení a opět se spotřebovává více energie, aby se teplota vrátila na nastavenou úroveň.

4. Vyměňme kotel

Vytápění domova elektrickým kotlem je zodpovědné za více než polovinu našeho každoročního účtu za elektřinu. Provoz starých kotlů může být navíc vlivem neefektivity zbytečně drahý. Instalace moderního kotle sice opět vyžaduje investice, ty jsou však oproti plynovému mnohdy i třetinové. Z hlediska úspor energie je ještě lepším řešením jednosplitová nebo multisplitová klimatizace, respektive tepelné čerpadlo, ale to jsou již investičně náročnější alternativy. Každopádně díky elektrokotli mají domácnosti nárok na dvoutarifní sazbu (dříve zvanou noční proud). Po většinu dne – třeba i 20 hodin denně – bude proudit elektřina v tzv. nízkém tarifu. A toho můžeme využít dále – například energeticky náročnější spotřebiče (pračka, myčka, sušička atd.) by měly být provozovány právě v této době, protože je to levnější.

5. Sprchujme se kratší dobu

Zkrátíme-li čas ve sprše například z 8 minut na polovinu, může domácnost uspořit až 2 000 Kč. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že bojler nemusí spotřebovat tolik energie na ohřev vody a že ušetříme také za samotnou vodu. A samozřejmě – nastavení termostatu bojleru na ekologický režim přinese další úspory.

6. Snižme teplotu na termostatu

Rada Evropské unie v minulých týdnech podpořila návrh na koordinované snížení spotřeby plynu na letošní zimu, který mj. doporučuje snížit teplotu v domácnostech o 1 stupeň. Jaká je však ideální teplota? Měla by se pohybovat mezi 19 a 23 stupni v závislosti na individuálním pocitu. Jinak to ale vidí lidé, kteří tráví volný čas sezením, a jinak ti, kteří vaří či uklízejí. Každopádně snížením teploty o 1 stupeň lze za topení ušetřit ročně i více než 2 000 Kč.

Cesta k úsporám vede přes uvědomění i investice

Jak je patrné, existují tipy, které umožňují šetřit bez nutnosti investovat, jiné se bez investic neobejdou. I když si investici nemůže dovolit každý, je vhodné si uvědomit, že její návratnost při pořízení nových spotřebičů je mnohem kratší než dříve. Výměna starého počítače za notebook, který má o dvě třetiny nižší spotřebu, je jasný příklad.

Srovnáním energetických štítků na stávajících spotřebičích s novými, které si vyhledáte na internetu, rychle odhalíte, jestli jsou vaše spotřebiče hospodárné – kolik energie spotřebují za daný čas nebo cyklus. Snadno si pak spočítáte, jestli se vám vyplatí si pořídit nový spotřebič a kolik výměnou ušetříte. „Spotřebiče jako pračky, sušičky, myčky nádobí, trouby, varné desky a chladničky mohou pracovat v energetické třídě A, ale také G. V našem zájmu by tedy mělo být, abychom jich měli co nejvíce v třídě A. Rozdíl mezi těmi v A a v G totiž může znamenat, že ročně za elektřinu zaplatíme o několik tisícikorun více a příští rok to může být ještě více,“ dodává závěrem Michal Kulig.