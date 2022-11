Ohřev vody je největším žroutem energie. Jak ušetřit při ohřevu vody?

Největší potenciál úspor je tam, kde je největší spotřeba. A ta je u přípravy teplé vody. Nejen je že je energeticky náročná, ale potřebujeme ji celoročně. A to je i téma pro hosta v živém vysílání ve studiu estav.tv Jaroslava Olivu, vedoucího prodeje z Družstevních závodů Dražice.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Ohřívač vody si bere okolo 2 kW za hodinu a ohřátí vody pro čtyřčlennou rodinu může trvat 5–6 hodin a je v provozu prakticky celoročně, mimo dovolených. Je to velký spotřebič.

Jak uspořit energii při ohřevu vody?

Samozřejmostí je koupě co nejúspornějšího ohřívače teplé vody, pečlivě vybírejte spotřebiče nejen podle ceny. Družstevní závody Dražice mají ve svém sortimentu úsporné spotřebiče od třídy A do třídy C.

Navíc ohřívače, které byly určeny výhradě pro ohřev z plynového kotle v současné době mají instalovanou topnou elektrickou patronu a zákazník si v různé době může vybírat, který zdroj pro něho bude výhodnější.

Družstevní závody Dražice nabízí i ohřívač s funkcí Smart. Tento ohřívač má v sobě řídící jednotku, která se učí každý týden režim rodiny a připravuje tolik teplé vody a v takovém čase kdy je zrovna potřeba. Nepřipravuje tak zbytečně velké množství vody. Pokud se režim nárazově změní, například rodina zůstane doma nebo se zvýší počet členů v domě kvůli návštěvě, lze ohřívač jednoduše na tuto přechodnou dobu přepnout do klasického plného ohřevu.

Další zajímavé tipy, jak ušetřit s ohřívači teplé vody sdělil Ing. Jaroslav Oliva v živém vysílání ze studia estav.tv. Poslechněte si celý rozhovor.