Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla: Chytrá cesta k úsporám
Tepelné čerpadlo samo o sobě výrazně snižuje náklady na vytápění. Pokud ale tuto technologii zkombinujete s vlastní fotovoltaickou elektrárnou (FVE), přiblížíte se o krok blíže k energetické nezávislosti a soběstačnosti. Kombinace těchto dvou moderních systémů přináší chytré řešení pro domácnosti, které chtějí šetřit, snížit svou uhlíkovou stopu a chránit se před výkyvy cen energií.
Jak se tyto technologie doplňují?
Fotovoltaika vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření. Největší výrobu má v letních měsících a přes den, což se skvěle doplňuje s provozem tepelného čerpadla, které může v létě sloužit i k ohřevu teplé vody nebo k chlazení.
Tepelné čerpadlo je efektivní zařízení na vytápění, které využívá elektrickou energii k přenosu tepla. Čím více této energie si vyrobíte sami, tím méně platíte dodavatelům.
Výhody kombinace FVE a tepelného čerpadla:
- Výrazné snížení nákladů na vytápění i ohřev vody
- Lepší využití vyrobené elektřiny z FVE
- Větší soběstačnost a energetická nezávislost
- Možnost čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám
- Ekologický a udržitelný provoz domácnosti
Je kombinace vhodná i pro bytové domy?
Ano. Přestože se často mluví hlavně o využití těchto technologií u rodinných domů, i bytové domy mají možnost využít kombinaci FVE a tepelného čerpadla. Díky společné výrobě energie a její efektivní spotřebě může celý dům výrazně snížit své provozní náklady. Klíčovým faktorem je správný návrh systému a řízení spotřeby.
Chytré řízení je základ
Aby celá kombinace opravdu dobře fungovala, je důležité, aby byl celý systém správně navržen a řízen. Systém regulace xCC od AC Heating umožňuje automaticky přizpůsobovat provoz tepelného čerpadla aktuálním podmínkám – například reagovat na aktuální výrobu elektřiny z FVE, přednostně ohřívat vodu, dobíjet baterie, přepínat na úsporné režimy apod.
Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla je jedním z nejefektivnějších řešení pro snížení nákladů na energie a zvýšení komfortu bydlení. Pokud přemýšlíte o dlouhodobých úsporách a větší nezávislosti na dodavatelích energií, tohle je směr, kterým se vyplatí vydat.
V AC Heating navrhujeme a realizujeme systémy, které efektivně spojují fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Pomůžeme vám nejen s výběrem technologií, ale i s vyřízením dotace z programu Nová zelená úsporám. Kontaktujte nás – poradíme vám individuálně podle potřeb vašeho domu.
