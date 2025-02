TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / AC Heating nabízí efektivní řešení vytápění pro bytové domy

AC Heating nabízí efektivní řešení vytápění pro bytové domy

Investujte do fotovoltaiky a připravte si podmínky pro pozdější instalaci tepelného čerpadla. Získejte tepelné čerpadlo zdarma a plaťte pouze za skutečně spotřebované teplo.

V České republice je registrováno přibližně 75 000 společenství vlastníků jednotek (SVJ), z nichž zhruba 40 až 50 tisíc využívá centrální dálkové vytápění pro ohřev teplé vody a vytápění1. Tento systém má u nás dlouhou tradici, avšak v současnosti existují na trhu mnohem hospodárnější a ekologičtější způsoby vytápění, které využívají obnovitelné zdroje. Majitelé domů a společenství vlastníků tak mají možnost odpojit se od své teplárny a přejít na efektivní, úsporné a ekologické zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla a fotovoltaické panely, které jim výrazně sníží celoroční provozní náklady na vytápění i ohřev vody.

Se zapojeným tepelným čerpadlem přímo v objektu zaplatí vlastníci bytových jednotek oproti teplárně pouze 35 % nákladů z celkového dodaného tepla, zbylých 65 % tvoří teplo odebrané ze vzduchu. Lidé tak zaplatí pouze to, co opravdu spotřebují. Navíc ekologicky, bez emisí. Investovat do dlouhodobých úspor prostřednictvím technologií využívajících obnovitelné zdroje energie se vyplatí i z pohledu kolísajících cen za plyn i elektřinu.

Tepelné čerpadlo zdarma a účet jen za teplo?

I když jsou obě tyto moderní technologie nákladnější, není nutné hradit všechno z vlastní kapsy. Majitelé domů, kteří se nechtějí úplně vydat z úspor nebo nemají dostatek finančních prostředků na renovaci topného systému, mohou využít státní dotace. Ty jim pomohou snížit pořizovací cenu a zkrátit návratnost počáteční investice.

Další řešení, jak ušetřit, přináší společnost AC Heating, která se na výrobu tepelných čerpadel a fotovoltaiky specializuje už dvacet let a zároveň je licencovaným dodavatelem tepelné energie, stejně jako teplárny. Svým klientům nabízí tepelné čerpadlo zcela zdarma. To znamená, že nebudou platit za pořízení této technologie, ale pouze za energii, kterou skutečně využijí.

„Naši zákazníci mohou využít možnosti výstavby kotelny na naše náklady. Majitelé malých bytovek, ale i velkých paneláků tak nemusí disponovat vlastními prostředky, ani se zadlužovat. Tepelná energie jim bude dodávána stejně tak, jak byli zvyklí, avšak díky vlastnímu zdroji energie, budou mít větší kontrolu nad parametry topení. Tím si celkově zvýší komfort bydlení,“ uvádí Lubomír Kuchynka, jednatel společnosti AC Heating, která má 15 let zkušeností s instalacemi tepelných čerpadel jak v menších výstavbách se 6 bytovými jednotkami, tak i ve velkých panelových domech, jako třeba na Kladně, kde jsou objekty o 120 bytech.

Jak na energetickou soběstačnost?

Tepelné čerpadlo představuje efektivní způsob, jak snížit náklady na vytápění. Jeho účinnost lze ještě zvýšit, pokud je napájeno energií přímo ze slunce. V kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou tak obyvatelé domu získají jedinečnou příležitost, jak dosáhnout vyšší úrovně energetické soběstačnosti. To ocení zejména v letních měsících, kdy dostatek slunečního záření postačuje na ohřev teplé vody.

„Pořízení vlastní kotelny s tepelnými čerpadly je moderní cesta k levnějšímu teplu a teplé vodě. Pokud ji doplníte o fotovoltaickou elektrárnu, na kterou můžete čerpat dotaci, vytvoříte spolupracující systém, který vám přinese maximální energetickou soběstačnost a výrazné snížení provozních nákladů po celý rok,“ vysvětluje výhody spojení těchto dvou technologií Kuchynka a doplňuje: „Na instalaci fotovoltaických panelů nepotřebujete žádná složitá povolení a teplárna k tomu nemá žádné námitky. V druhé fázi se pak sami můžete rozhodnout pro plné odpojení od centrálního tepla a stát se nezávislými na veřejných zdrojích. Již nyní je ale možné zřídit přípojku pro tepelné čerpadlo.“

Více informací o službách a produktech AC Heating naleznete na www stránkách ZDE. Podrobnosti k dotacím naleznete ZDE.

1 Zdroj: Český statistický úřad (www.csu.cz) a Teplárenské sdružení ČR (https://tscr.cz/