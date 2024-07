TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jak ušetřit peníze za energie a být energeticky soběstační?

Jak ušetřit peníze za energie a být energeticky soběstační?

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů představuje inovativní a ekologicky šetrný přístup k energetickému managementu domácností.

V dnešní době se každý snaží snížit své účty za energii a zároveň zvýšit nezávislost na jejích externích dodavatelích. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je kombinace tepelných čerpadel a solárních panelů. Tyto technologie nejenže snižují spotřebu elektřiny, ale také využívají obnovitelné zdroje energie a tím přispívají k ochraně životního prostředí.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie se neustále zrychluje a vedle tepelného čerpadla je tak čím dál populárnější instalovat například na střechu domu nebo na pozemek solární panely. Ty mají tendenci vyrábět více energie v letním období díky vyššímu počtu hodin slunečního svitu. S chytrou předpovědí počasí spotřebujete přebytek elektřiny chytře do topení a vy tak nemusíte topit za vyšší ceny a naplno, takže šetříte nejen finance, ale i využívané technologie. V létě lze solární energii zase využít na chlazení obytných prostor.

„Solární panely vám zajistí téměř úplnou energetickou nezávislost a kolísající ceny energií vás tím pádem nemusejí příliš trápit. Vlastní fotovoltaická elektrárna totiž vyprodukuje elektrickou energii mimo jiné také k pohonu tepelného čerpadla. Ekonomické i ekologické výhody tepelných čerpadel se tím jenom znásobí,“ vysvětluje Lubomír Kuchynka, jednatel předního tuzemského výrobce tepelných čerpadel a fotovoltaiky AC Heating.

Kombinace pro maximální úsporu

Tepelné čerpadlo v kombinaci se solárními panely nejlépe a nejefektivněji funguje na jaře a na podzim, kdy je již dostatek slunečního světla k produkci elektřiny a zároveň si domácnosti přitápějí. Ty tak mohou ušetřit až 20 procent z jeho celkové roční spotřeby.

To ale neznamená, že v létě nebo zimě funguje fotovoltaika a tepelné čerpadlo méně efektivně, naopak. Zásluhu na tom má právě systém ukládání levně vyrobené elektřiny na později. Přebytečná elektřina, která se vyrobí během slunečných dnů, tak může být použita k napájení dalších spotřebičů nebo uložena v bateriových systémech pro pozdější použití.

„Tepelná čerpadla se jeví jako skutečně velmi relevantní a ideální varianta vytápění v době, kdy dochází ke zvyšování cen energií a zároveň rostou nároky na udržitelnost. Svým majitelům zajistí nejen levné teplo, ale také částečnou nebo úplnou energetickou nezávislost, což platí zejména v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou,“ říká Kuchynka a potvrzuje, že s rostoucími cenami energie a tlakem na udržitelnost se investice do těchto systémů stává stále atraktivnější volbou jak pro domácnosti, tak i firmy.

Dobrý dodavatel jako základ úspěchu

Při pořizování tepelného čerpadla by majitelé měli zvážit dodavatele, který je schopný poskytnout řešení v kombinaci s fotovoltaikou, to vše samozřejmě v závislosti na konkrétních možnostech stavby. „Například střecha umožňující instalaci fotovoltaiky by měla mít co největší přístup ke slunečnímu záření a měla by mít dostatečnou plochu pro umístění panelů. Dále, kombinovaný systém musí být kompatibilní se stávajícími topnými a chladicími systémy budovy, což může vyžadovat úpravy nebo aktualizace systémů. Stejně tak elektrická síť budovy musí být schopna zvládnout připojení fotovoltaického systému i tepelného čerpadla. Systém by měl být také pravidelně kontrolován a udržován, aby byl zajištěn jeho efektivní a bezproblémový provoz. Vyplatí se tedy zvolit dodavatele s bohatými zkušenostmi, který je schopný kompletní údržbu a kontrolu zajistit, a to včetně servisu a automatické správy inteligentních řídících jednotek tepelného čerpadla,“ dodává Kuchynka.

Připravit se na rok 2027

Od roku 2027 má v rámci boje proti změně klimatu v EU vzniknout nový systém obchodování s emisními povolenkami pro sektor dopravy a budov. Cena se zvýší těm, kteří topí vlastním kotlem na plyn nebo tuhá paliva, jelikož právě tyto zdroje energie budou nově zatíženy emisními povolenkami. Elektřina vyráběná z plynu nebo tuhých paliv, která pohání tepelné čerpadlo, již emisními povolenkami zatížena je, tudíž pro majitele tepelných čerpadel se vůbec nic nemění.

„Naopak, dojde vlastně k narovnání systému. Pokud ovšem tepelné čerpadlo poháníte fotovoltaickou elektrárnou, emisní povolenky se vás pochopitelné vůbec netýkají a ani týkat nebudou,“ říká Lubomír Kuchynka a dodává: „Naopak, těm majitelům plynových nebo uhelných kotlů, kteří se rozhodnou přejít na tepelné čerpadlo, se sice cena elektřiny díky emisním povolenkám relativně zvýší, nicméně ve finále za ni zaplatí méně, než kdyby zůstali u uhlí nebo plynu. Stále totiž platí, že tepelné čerpadlo potřebuje elektřinu pouze ke svému chodu, nikoliv k výrobě tepla. Její spotřeba je tedy mnohem nižší, což se následně promítne na částce jejího celkového vyúčtování.“

O společnosti AC Heating Firma AC Heating, která byla založena v roce 2006, vyrábí a dodává tepelná čerpadla pro rodinné a bytové domy. Ročně jich prodá a namontuje více než 1 500 po celé České republice. Od roku 2022 firma rozšířila portfolio svých služeb o instalace fotovoltaiky, čímž zákazníkům přináší ještě vetší energetickou nezávislost. Díky svým dlouholetým zkušenostem je firma schopna zpracovat návrh chytrého vytápění na míru. Pro více informací o možnostech tepelných čerpadel pro rodinné a bytové domy pošlete nezávaznou objednávku nebo navštivte showroom společnosti AC Heating v Letkově u Plzně. Novinky týkající se společnosti AC Heating najdete na adrese www.ac-heating.cz.