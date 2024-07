TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Společnost AC Heating poradí s výměnou starého kotle i dotacemi

Společnost AC Heating poradí s výměnou starého kotle i dotacemi

Možnost čerpat dotace na starý kotel za výhodnějších podmínek se pomalu blíží ke konci. Příjem žádostí bude ukončen ke konci letních prázdnin, tedy 31. srpna 2024. Majitelé bytů, rodinných domů a staveb určených pro rodinnou rekreaci tak mají na výměnu nejstarších a nejméně ekologických kotlů, tedy kotlů s emisní třídou 1 a 2, posledních pár týdnů. Ušetřit je přitom možné až několik desítek tisíc korun. A to není vše. Od 1. září se zároveň mění celková podoba dotací na výměnu kotlů.

Tepelné čerpadlo je podle průzkumů nejčastější volbou náhradního zdroje vytápění. S jeho výběrem pomůže společnost AC Heating

Od 1. září 2024 budou platit nové podmínky dotací na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy

S podanou žádostí do 31. srpna 2024 mohou domácnosti ušetřit desetitisíce a zároveň se vyhnout pokutám

Nově od 1. září lze získat finančí podporu i na výměnu všech uhelných kotlů

Vzhledem k tomu, že se Češi připravují na zákaz provozu nejstarších kotlů (obvykle s datem výroby před rokem 2000) již od roku 2012, dochází k zásadní změně dotačních programů. Podpora výměn zdrojů pro všechny domácnosti poběží v programu Nová zelená úsporám, přičemž pro seniory a nízkopříjmové domácnosti bude k dispozici Nová zelená úsporám Light. Další novinkou je, že si od září mohou o finanční příspěvek zažádat i ti, kteří chtějí vyměnit kotel na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy za ekologičtější zdroje vytápění. Cílem této aktivity je upustit od všech kotlů na uhlí do 10 let.

Tepelné čerpadlo jako šetrný sluha pro váš dům

Zájem o vliv domácího topení na životní prostředí v posledních letech silně roste. Tím, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i zdraví člověka. Podle dat ČHMÚ pochází z lokálního vytápění domácností více než tři čtvrtiny všech emisí jemných prachových částic v České republice. Podle Státního zdravotního ústavu způsobuje v ČR znečištěné ovzduší dokonce až 3 100 předčasných úmrtí každý rok. A přestože se kvalita ovzduší zlepšuje, stále se na celém území nedaří plnit ani stávající imisní limity.

Z pohledu čistého ovzduší je proto nejlepší vyměnit starý kotel za bezemisní zdroj. A údaje Ministerstva životního prostředí hovoří jasně – v rámci dotací lidé volili nejčastěji tepelné čerpadlo. To si v souvislosti s kotlíkovou dotací vybralo jako náhradní zdroj vytápění 52 % žadatelů. Největší zájem o tento typ topného tělesa projevili také lidé, kteří čerpali z programu Nová zelená úsporám (83 %).

„Tepelné čerpadlo k výrobě tepla nepotřebuje fosilní paliva, plyn, elektřinu ani žádný jiný zpoplatněný zdroj energie. Energii pro výrobu tepla vyrábí ze vzduchu, který je zadarmo. Elektrickou energii potřebuje pouze ke svému chodu. V praxi to znamená, že majitelé tepelného čerpadla mohou ušetřit až 70 % nákladů na vytápění. To z něj dělá ekologickou a finančně velmi zajímavou variantu vytápění, která se majitelům vyplatí především s ohledem na nízkou spotřebu energie,“ vysvětluje výhody tepelného čerpadla Ing. Jiří Polívka, Ph.D. ze společnosti AC Heating, předního tuzemského výrobce tepelných čerpadel.

Zájem o kotlíkové dotace roste

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) využilo podporu z kotlíkových dotací od roku 2015 již 130 tisíc nízkopříjmových domácností, z čehož bylo vyměněno 116 000 kotlů. Tato forma dotace slibuje pokrýt až 95 % nákladů na výměnu starého kotle za nové ekologické vytápění. V rámci dotace Nová zelená úsporám, díky níž mohou spotřebitelé ušetřit až 50 % z ceny pořízení zdroje a jeho instalace, MŽP podpořilo 51 000 výměn.

Podle MŽP zájem o kotlíkové dotace nadále stoupá, zejména v souvislosti s blížícím se koncem jejich výhodných podmínek. Zhruba za poslední rok si žádost podalo 4 172 domácností za 626 milionů korun.

Dotace přitom budou pokračovat i nadále, ale od září, kdy začne platit zákaz používání starých kotlů, za výrazně nižší ceny, řádově půjde až o desítky tisíc korun. Novinkou je, že od 1. 9. 2024 mohou lidé žádat o finanční příspěvek na výměnu kotlů na spalování uhlí bez ohledu na emisní třídu za jiný ekologičtější zdroj vytápění jako je např. tepelné čerpadlo.

„Našim zákazníkům jsme schopni garantovat využití dostupných dotací a díky skladovým zásobám nainstalovat nové zařízení již do tří měsíců. Při přechodu z kotle na tepelné čerpadlo se tak klienti nemusí bát zbytečných průtahů ani komplikací. Zároveň je řádně zaškolíme a poskytneme samozřejmě nepřetržitou technickou podporu,“ doplňuje Polívka.

Přestože jsou počáteční investice do tepelného čerpadla relativně vyšší a pohybují se kolem 300 tisíc korun, stále se tento zdroj úsporného a šetrného řešení vyplatí. „Vyšší počáteční investice se rozpustí v čase a mnohonásobně se vrátí, a to také díky poměrně dlouhé životnosti čerpadla, která může být i více než 20 let. Navíc, tepelné čerpadlo slouží nejen pro vytápění prostoru a ohřev vody, ale také pro chlazení. Uživateli tak odpadá investice do dvou samostatných systémů,“ zakončuje Polívka.

O společnosti AC Heating Firma AC Heating, která byla založena v roce 2006, vyrábí a dodává tepelná čerpadla pro rodinné a bytové domy. Ročně jich prodá a namontuje více než 1 500 po celé České republice. Od roku 2022 firma rozšířila portfolio svých služeb o instalace fotovoltaiky, čímž zákazníkům přináší ještě vetší energetickou nezávislost. Díky svým dlouholetým zkušenostem je firma schopna zpracovat návrh chytrého vytápění na míru. Pro více informací o možnostech tepelných čerpadel pro rodinné a bytové domy pošlete nezávaznou objednávku nebo navštivte showroom společnosti AC Heating v Letkově u Plzně. Novinky týkající se společnosti AC Heating najdete na adrese www.ac-heating.cz.