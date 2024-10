TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Přechod na vytápění tepelným čerpadlem je trendem

Přechod na vytápění tepelným čerpadlem je trendem

„Zásadním důvodem k přechodu na vytápění tepelným čerpadlem je úspora energií,“ říká Lubomír Kuchynka, jednatel společnosti AC Heating. „Oproti zdrojům s palivy je to 50 ale i až 70 %. Pak je to i pohodlí a nezanedbatelná je úspora času ve srovnání s pevnými palivy.“

V zásadě je před volbou tepelného čerpadla žádoucí provést prohlídku na místě. V řadě případů běžných domů to však není zcela zásadní vzhledem ke schopnosti tepelných čerpadel AC Heating se přizpůsobit konkrétní situaci. K tomu přispívá i regulace xCC vyvinutá firmou AC Heating. Její předností je možnost pro řízení provozu tepelného čerpadla využít předpověď počasí, optimalizovat spolupráci s fotovolatickým systémem a zajištění samodiagnostiky provozních parametrů. Důležité je napojení na dispečink, který je v takovém případě schopen na dálku ověřit správné nastavení parametrů, případně zajistit jejich změnu.

Pro stále větší počet zájemců o tepelná čerpadla bude předností schopnost regulace vyhodnocovat relativně rychlé změny ceny elektřiny na spotovém trhu a podle jejich vývoje směřovat provoz tepelného čerpadla do doby s nižší cenou.

Roste počet zájemců, kteří neváhají investovat i poměrně vysoké částky do energetických systémů co nejméně závislých na dodavatelích energie. A i to jsou zákazníci, kteří u AC Heating najdou řešení.

Technicky vysoce kvalitní tepelné čerpadlo by mělo mít i průmyslový desing, který tuto skutečnost potvrdí na první pohled. Podle slov Lubomíra Kuchynky si významu designu jsou ve firmě vědomi a snaží se to dokázat i praktickými činy. Před lety se takto prezentovala vnitřní jednotka tepelného čerpadla a nyní je to i nová venkovní jednotka vzduch-voda, jejíž plášť tvoří kombinace nerezového plechu a skla. Vizuální zážitek je unikátní. Samozřejmostí je vysoce účinný ventilátor, lepší kompresor a přírodní chladivo R290.