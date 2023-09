TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla AC Heating – revoluce v účinnosti

Hledáte způsob, jak radikálně snížit náklady na vytápění ve vašem domě? Představujeme Vám tepelné čerpadlo vzduch-voda od značky AC Heating, které vyniká v úspoře energie takovým způsobem, že zpochybňuje pozici tepelných čerpadel země-voda v oblasti rodinných domů.

Systém AC Heating vzduch-voda versus většina systémů země-voda: Kdo vede?

Tepelná čerpadla Convert AW9/R32 a Convert AW12/R32 od značky AC Heating dosahují Sezónního koeficientu účinnosti vytápění (SCOP) až na úrovni 5,62, což je doslova revoluční.

Tato tepelná čerpadla nejenže vedou svojí účinností ve srovnání s ostatními tepelnými čerpadly vzduch-voda, ale zpochybňuje pozici tepelných čerpadel země-voda v aplikacích pro rodinné domy. Další modely produktové řady AC Heating s vyšším výkonem až do 20 kW s SCOP 5,2 v nízkoteplotní aplikaci, jsou rovněž na špičce kategorie systémů vzduch-voda.

Proč tomu tak je?

Pokrok v oblasti přesné regulace, vývoje chladiv a kompresorů se na účinnosti těchto zařízení jednoznačně pozitivně podepsal. Díky tomu dochází k velkým úsporám spotřebované energie, a i k úsporám pořizovacích nákladů.

Vrty i plošné zemní jímače, které vyžadují tepelná čerpadla země-voda jsou velmi drahé.

Dříve panovala představa, že tepelná čerpadla země-voda jsou účinnější, a asi to i bývala pravda. Díky našemu úsilí a píli v oblasti vývoje a výzkumu se nám podařilo zajistit tuto vysokou účinnost i pro Vás, aniž byste museli drahý vrt nebo zemní kolektor pořizovat.

Důležitý je i správný návrh, instalace i regulace

Žádné tepelné čerpadlo (ostatně ani jiný zdroj tepla) nebude fungovat skvěle i kdyby bylo ze zlata, pokud nebude správně navrženo a instalováno. „Máme za sebou instalace mnoha tisíc tepelných čerpadel do rodinných i bytových domů. Každá montáž je individuální. Kvalitním návrhem systému přímo na daný dům to začíná, správnou montáží to pokračuje a nezapomínáme ani na následný servis. Mimo jiné zkušenosti z projekce, montáží i servisu nám pomáhají vyvíjet lepší a lepší tepelná čerpadla,“ komentuje Jiří Polívka.

Důležitý je ale i řídicí systém. „Vzpomínám na první řídicí systémy, již ty byly hodně sofistikované. Ale ty dnešní, ty jsou pro uživatele mnohem příjemnější a z hlediska řízení nebo dálkové diagnostiky, jsou doslova o míle dál. V současné je topení nebo chlazení domu ovlivňováno předpovědí počasí, kterou tepelné čerpadlo čte automaticky z internetu, umíme reagovat na spotové ceny elektřiny, tepelné čerpadlo nám optimalizuje spotřebu ve vazbě na výrobu elektřiny z fotovoltaiky, je-li elektrárna instalována a v případě jakékoliv potřeby servisu o nutnosti zásahu víme ještě dříve než zákazník. Ani zdaleka jsem nevyjmenoval vše, možnosti našich dnešních řídicích systémů xCC jsou skutečně mimořádné,“ doplňuje Jiří Polívka.

Rádi Vás přivítáme u nás

Přijďte se podívat k nám do našeho výrobního závodu nebo showroomu, rádi Vám naše výrobky představíme v provozu. Výměna topného zdroje nebo nový projekt novostavby si jistě zaslouží pečlivý přístup, konzultaci na místě a prohlídku technologie, která Vám bude sloužit více než dvacet let.

Těšíme se na vás.

Za tým AC Heating

Mgr. Hana Fikarová