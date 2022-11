TZB-info / Vytápění / Úspory energie v domácnostech / Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s elektrickým tepelným čerpadlem (II.)

Rodinný dům má 3 vakuové solární panely SOLARFOCUS CPC, akumulační nádrž na teplou vodu 300 l a dva výměníky tepla. Solární systém běží od roku 2010, podívejte se na zkušenosti.

Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s elektrickým TČ, foto Quantum a.s.





Servisní technik společnosti QUANTUM Heating spol. s.r.o. pan Robert Ješko a výkonná ředitelka společnosti QUANTUM, a.s., paní Milada Matiovská. Dva investoři, kteří pro ohřev vody současně provozují srovnatelné solární termické panely, požádali jsme je o další rozhovor na toto téma. Dnes varianta 2: Solární termické panely pro ohřev vody v kombinaci s elektrickým tepelným čerpadlem.

1. Proč jste se rozhodla využít při přípravě teplé vody ve vaší domácnosti také solární termické panely? Měla jste s nimi nějaké předchozí zkušenosti?

Společnost QUANTUM v rámci programu Zelená úsporám dodávala solární termické systémy pro ohřev vody na klíč, včetně administrace žádosti o dotaci, do více než 150 rodinných domů. Vyhodnocovali jsme energetické zisky a úspory nákladů na ohřev teplé vody v některých instalacích, závěr byl pozitivní, solární systémy uspoří ročně až 40 % nákladů na ohřev teplé vody. Logickým krokem při instalaci našeho domácího systému vytápění tepelným čerpadlem bylo integrovat i systém ohřevu teplé vody pomocí fototermiky a „vypnout“ tepelné čerpadlo v letní sezoně od dubna do října.

2. Jakou značku, jaký počet panelů a jak velkou akumulační nádrž jste zvolila? Odkdy solární systém využíváte?

Máme Instalovány tři vakuové solární panely SOLARFOCUS CPC, akumulační nádrž na teplou vodu má objem 300 l a dva výměníky tepla. Solární systém běží od roku 2010.

3. Jste s volbou Vašeho řešení spokojena? Změnila byste dnes něco? Rozhodla byste se jinak?

Ano, jsem spokojená, význam ohřevu teplé vody sluncem oceňujeme v současnosti, kdy cena elektrické energie raketově roste. V budoucnosti je zřejmě oceníme mnohem více, když se cena elektřiny vyšplhá na desetinásobek hodnoty z předchozích let.

Panely jsou orientované ideálně přímo na jih. Protože máme nízký sklon střechy, pro optimální oslunění jsme využili podpůrnou konstrukci.

5. Jak panely fungují v letním a jak v zimním období? Jak využíváte nadbytek teplé vody získaný v letním období?

V letním období je nádrž s teplou vodou přes den připravena na 50–60 °C, v zimním období, při částečném slunečném počasí je teplá užitková voda ohřátá na 30–40 °C.

6. Jaké byly investiční náklady a jakou celoroční úsporu Vám panely přinášejí? Změnila se za dobu provozu účinnost systému?

Investice představovala částku 120.000 Kč. Protože většinu všedního dne trávíme mimo domov, v zaměstnání, přes den tedy teplou vodu nevyužíváme. Úspora vzniká až s příchodem domů později odpoledne. Odhaduji, že spoříme 40 % částky, kterou bychom zaplatili za ohřev teplé vody pouze elektřinou.

7. Jaká byla návratnost původní investice? Lišila se skutečná návratnost od plánované?

Původně jsme počítali s návratností investice 8 let, skutečnost byla kratší, investice se vyplatila již v roce 2016, za šest let. V dnešních cenách by návratnost byla poloviční.

8. Jak vysoké jsou pravidelné roční servisní náklady na solární systém? Došlo k nějaké poruše? Musela jste nějakou část systému měnit?

Náklady na údržbu systému jsou minimální, jednou za rok kontrolujeme tlak v expanzní nádobě a s periodou jednou za pět let měníme solární kapalinu, což je náklad asi 8 500 Kč. Zatím nebylo potřeba nic opravovat nebo měnit.

9. Můžete shrnout Vaše zkušenosti? Pozitivní i negativní.

Pozitivní zkušenosti jsou založené na významné úspoře nákladů na ohřev teplé vody a nižším opotřebení tepelného čerpadla – půl roku je téměř mimo provoz. Negativní zkušenosti nemám, solární panely na střeše nepřekážejí, jsou bezhlučné a nepředstavují žádné potenciální nebezpečí.

Investor Robert Ješko Milada Matiovská Lokalita Jahodná, Slovenská republika Vyškov, Česká republika Nadmořská výška 115 m n. m. 250 m n. m. Typ rodinného domu Přízemní bungalov Přízemní bungalov Rok instalace/doba provozu 2012/10 let 2010/12 let Zastavěná plocha 170 m2 250 m2 Dispozice 4+kk 4+kk Počet osob 2+2 3 Počet termických panelů 3 3 Výrobce termických panelů QUANTUM GREENONETEC FKN QUANTUM/SOLARFOCUS CPC Velikost akumulační nádrže 400 l 300 l Výše investice 90 000 Kč 120 000 Kč Roční spotřeba vody 120 m3 150 m3 Návratnost investice 7 let 6 let