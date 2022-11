Energii ušetří chytré technologie a chytré řízení

O tepelných čerpadlech, FV a bateriových úložištích hovoří zástupce AC Heating a Fenix group v rámci možností jak ušetřit a reagovat na současnou situaci v energiích a cenách.

V pořadu Co na to vaše peněženka televize CNN Prima News byli hosty Ing. Lubomír Kuchynka a Cyril Svozil ml., které znáte i z portálu TZB-info a naší televize estav.tv. Co zmínili v mediálním prostoru pro širokou veřejnost?

Cyril Svozil ml., vicepresident Fenix Group

V Evropě jsme si postupně zakázali různé zdroje energie. Jako klíč k úspěchu nám zůstaly jen obnovitelné a plynové zdroje. Teď vidíme, že plynové také nebyly úplně nejlepší volba. Zůstaly nám obnovitelé, které jsou podmíněny nějakými vrtochy přírody a nejsou dostatečně robustní, aby podpíraly celou přenosovou soustavu. Bohužel v energetice je hodně dlouhá setrvačnost. Je zapotřebí stavět nové zdroje a mít robustní zdroje, které budou podpírat přenosovou soustavu. A každému lze doporučit určitou míru soběstačnosti, například FV elektrárnou na střeše doplněnou o další technologie včetně bateriového úložiště.

Bateriové úložiště je spotřebič velikosti cca ledničky, který lze postavit do garáže, technické místnosti apod. V úložišti se uchová elektřina vyrobená FV během dne a nespotřebovaná. Jsou v podstatě pouze dvě možnosti – ukládání energie do teplé vody, které dává smysl jen tehdy, pokud pro tuto vodu máte využití. A pak bateriová úložiště, která jsou velmi univerzální. Uloženou energii spotřebuje uživatel v množství a v čase, jak uzná za vhodné. Výhodou je elektřina získaná z FV zdarma. Další výhodou je úložiště jako zdroj při výpadku elektřiny a do třetice umožňuje obchodování na spotových trzích. Spotový trh je zároveň riziko a zároveň velká příležitost. Nakupovat neřízeně za spotové ceny může být velmi drahý špás. Ale myšlenka je taková, že se bude nakupovat v době levných energií pro spotřebu a v době vysoké ceny prodávat. Rozdíly ceny jsou v podstatě trojnásobné a to je ten prostor, který tomu dává smysl. Je to provoz, který se testuje již poměrně dlouhou dobu a výsledky jsou velmi uspokojující.

Jaké jsou lhůty pro dodání, s jakým časem lze počítat pro pořízení bateriového úložiště? Typický zákazník si pořizuje FV a bateriové úložiště. Úzkým místem je v tuto chvíli ta fotovoltaická elektrárna. Lhůta pro dodání bateriového úložiště je 2–3 měsíce. Tomu musí předcházet příprava, instalace FV a elektrické instalace.

Velmi nadějná je cesta komunitní energetiky s novelou energetického zákona. Bateriová úložiště lze škálovat. Jsou malá úložiště pro rodinné domky, jsou větší kontejnerová úložiště, která mají stejnou funkcionalitu pro bytové domy, firmy nebo třeba čerpací stanice, ale pak jsou i velká úložiště pro výrobní areály. Bezpochyby je to zajímavé i pro budovy jako nemocnice, školy apod., které nyní uzavírají nové smlouvy na energie.

Ing. Lubomír Kuchynka, jednatel AC Heating

Zvolená politická reprezentace nastavila strategii, která se spolehla na tranzitní ruský plyn. A je nutno přiznat, že tento plán nevyšel. Setrvačnost v energetice je obrovská.

Nestane se to, že bychom dnes nebo zítra našli řešení, které bude spásou, aby svět byl jako dříve. Řešení je v konkrétních krocích. Potřebujeme snížit spotřebu plynu. Tepelná čerpadla představují užitek nejen pro kapsu lidí, ale představují užitek pro celek. Tepelná čerpadla jsou na elektřinu úsporné zdroje, jejich nasazení sníží celkovou potřebu plynu. Snížíme tak i tlak na terminály LNG, které vláda zajistila. Nesmíme zapomenout na výstavbu nových zdrojů energie, která v poslední době selhávala, nebo modernizaci centrálních výtopen. I tady je zapotřebí rychle začít. Sice pozdě, ale lépe, než nikdy. Jsme dobře zásobeni a situace je vcelku dobrá. Čekací doba na TČ AC Heating je cca ¼ roku. Narážíme na kapacity instalační. Ty odpovídají tomu, jak v posledních letech vypadalo školství. Nyní se potvrzuje, že řemeslo má zlaté dno. Být topenářem a instalovat tepelná čerpadla je nejen finančně zajímavé, ale je to jistota dobré a zajímavé práce. Nicméně se postupně daří získávat další kolegy.

Návratnost TČ se dlouhodobě pohybuje pod 7 let.Nyní po zvýšení cen energie lze hovořit o návratnosti cca 4 roky. Velký smysl má kombinace technologií. Například TČ s FV a bateriovým úložištěm. TČ umí identifikovat, kdy se elektřina vyrábí a kdy ne a přizpůsobí tomu jak vytápění a chlazení, ale i přípravu teplé vody. Výhodou je umět spotřebu řídit v čase a spotřebovávat v době, kdy je energie levná.

Pro rodinné domy je TČ jasná volba, instalace do bytových domů je složitější a potřebuje pečlivé zvážení a propočet.

