TZB-info / Vytápění / Úspory energie v domácnostech / Topná sezona byla delší a chladnější než minulá, ale spotřeba tepla klesla

Topná sezona byla delší a chladnější než minulá, ale spotřeba tepla klesla

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor u odběratelů meziročně výrazně klesly.

„Podle průzkumu mezi teplárnami, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR, se pohybují meziroční úspory tepla očištěné o vlivy počasí mezi 6 až 11 %,“ říká ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek: „Na spodní hranici jsou odběratelé tepla z tepláren spalujících domácí hnědé uhlí a biomasu, které vloni většinou cenu tepla neměnily a letos bylo zvýšení ceny tepla z nich v jednotkách až nižších desítkách procent. K vyšším úsporám motivovalo domácnosti zvýšení cen tepla z plynových tepláren, které se většinou pohybovalo ve vyšších desítkách procent. Oproti individuálnímu vytápění domácností plynem či elektřinou, kde se nárůst i přes vládní zastropování cen energie počítal až v násobcích nákladů z minulých let, byl i v případě plynových tepláren vývoj cen příznivější.“

Průměrné denní teploty by se podle předpovědi ČHMÚ měly dostat trvale nad 13 °C v celé ČR až po tomto víkendu. Podle aktuálních průměrných denních teplot postupně začnou přerušovat vytápění teplárny v nejteplejších nížinných oblastech. Nakonec se k nim přidají i teplárny na Vysočině a v horských pohraničních oblastech. Topné období od začátku září do konce května má celkem 273 dnů. Podle celorepublikových klimatických statistik se začalo topit v tom minulém 19. září 2021, v tom aktuálním o dva dny dříve. Vytápění se přerušilo vloni 9. května a letos se bude topit podle počasí minimálně do konce tohoto týdne a teplárny začnou postupně ukončovat vytápění na začátku příštího týdne. Minulou topnou sezonu se topilo 233 dnů, ta letošní bude o více než dva týdny delší.

V porovnání klimatické náročnosti mělo minulé topné období potřebu 3 771 °D (denostupňů). U toho letošního se podle aktuální předpovědi do 21. května potřeba vytápění pohybuje kolem 3 872 °D a topné období je třetí nejchladnější za dekádu. Překonává tak o 25 °D (0,64 %) i desetiletý průměr let 2013 až 2023, který je 3 848 °D. Chladnější byly jen zimy 2016/2017 s 4 082 °D a 2020/2021 s 4 163 °D. Nejteplejší byly zimy 2014/2015 s 3 700 °D a 2017/2018 s 3 701 °D, kdy se s vytápěním skončilo dokonce už před polovinou dubna.



Infobox: Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty. : Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ. Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 °C a není očekáván další den vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.