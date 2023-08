Jak ušetřit za energie v pronajatém bytě?

Jaká energeticky úsporná opatření můžeme udělat v pronajatém bytě? Radíme v rámci ČEZ Akademie. Inspirace v bytě 2+1 s vytápěním z domovní kotelny a teplou vodou z průtokového plynového ohřívače v bytě.

V tomto dílu ČEZ Akademie vám radí Ing. Dagmar Kopačková Ph.D., která je ředitelkou TZB-info a estav, předsedkyní sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí, viceprezidentkou Cechu topenářů a instalatérů ČR a externě přednáší na Fakultě stavební ČVUT. Je nositelkou Zlaté Merkurovy medaile HK ČR a stříbrné medaile Společnosti pro techniku prostředí za dlouhodobý přínos oboru.

„Šetřit lze samozřejmě i v pronájmu. Nejjednodušeji na věcech, které jsou vaše vlastní, které si po případném ukončení nájmu můžete odnést,“ říká Dagmar Kopačková na dotaz nájemníka, jehož úlohu má moderátor Filip Čapka.

„Důležité je upozornění, že pokud se s majitelem nedohodnete jinak, je vše nutné po ukončení nájmu uvést do původního stavu. A pozor, může to znamenat i původní spotřebiče, a to i když nové budou třeba lepší.“

Stavební konstrukce, okna, dveře, otopná tělesa, vana, sprcha apod. jsou součástí bytu, o jejichž úpravě se musíte s majitelem dohodnout, u některých změn je třeba i souhlas v rámci celé nemovitosti. Je třeba přesně specifikovat změnu, kdo a jak zaplatí, příp. zda a jak se projeví ve výši nájemného a co se stane po ukončení nájmu. A dohodu doporučujeme udělat písemně. Nicméně iniciativa k opatření, která by ušetřila za energii je určitě správně.

„Úspoře přispějí správně fungující okna. Těsnění lze zkontrolovat, případně vyměnit nebo doplnit, pravidelný servis oken je navíc udržuje v kondici a prodlužuje jejich životnost. Většina plastových oken má 2 režimy – letní a zimní, které se liší přítlakem. V letním režimu okna méně těsní, v zimním režimu těsní více. Pokud okna přepnete do zimního režimu, budou více těsnit, čili propouštět méně vzduchu, ale také vlhkosti ven z místnosti. Je tedy nutné pořádně větrat, abyste předešli plísním v bytě. Větrání v zimě by mělo být rychlé a intenzivní. Správným provozem, tedy i dostatečným větráním předejdete rosení oken, vlhkosti na parapetech a plísním v bytě,“ je zmiňováno okno jako jedno z míst, které určitě zaslouží pozornost.

Otopné těleso nezakrývejte

Otopné těleso je součást bytu, kterou nájemník bez souhlasu majitele a v tomto případě i bytového domu nemůže měnit.

„Můžeme ovšem otopné těleso udržovat bez prachu a volné. Záclony a závěsy přes otopné těleso brání proudění vzduchu a snižují jeho výkon. Měly by tedy správně končit nad otopným tělesem. Někdy otopné těleso je svým vzhledem problém a protože výměna není na pořadu dne, kompromisem může být kratší závěs blíže k oknu a vzdušná záclona delší směrem do místnosti. Rozhodně by otopné těleso nemělo být zakryté/zastavěné nábytkem. U dveří, které oddělují vytápěný a nevytápěný prostor může pomoci těžký závěs,“ říká Kopačková.

„V kuchyni je důležité, aby lednice byla dále od zdroje tepla, zejména trouby. U všech spotřebičů v kuchyni sledujte energetické štítky a stáří spotřebiče. V případě starých (byť funkčních) spotřebičů může být výměna za nový úsporný správným rozhodnutím s rychlou návratností. A to platí zejména u těch, které běží pořád (lednice, mrazák) nebo mají větší spotřebu (varná deska, trouba, sporák, myčka, ohřívač vody). U myčky nejde jen o elektřinu, důležitá je i spotřeba vody na mycí cyklus a nabídka úsporných programů. Prověřte spotřebiče, které běží v pohotovostním režimu. Je to nutné?

Jsme v kuchyni, tedy důležitý pro úspory je i samotný proces vaření. Společná příprava různých potravin v horkovzdušné troubě, hrnce umožňující upravovat různé potraviny a chody nad sebou zároveň, těsné poklice, správná velikost nádobí vzhledem k plotýnce, využívání doby „dojde to“. To vše může pomoci, protože ve své podstatě zkrátíme čas přípravy a tedy spotřeby energie. Hovoříme o energii, ale nezapomínejme ani na úsporu vody. Opravdu je nutné na 5 potravin 5 nových hrnců? Vynechte mytí mezi procesy, pokud to není nutné. Jsou to sice drobnosti, ale v součtu? Nezapomínejme, že se jedná o každodenní činnosti,“ připomíná Kopačková.

Krátká sprcha je úspornější než vana

„Krátká sprcha navíc s úspornou termostatickou armaturou je určitě správná cesta k úsporám. Stejně jako úsporná armatura u umyvadla. Termostatická baterie omezuje čas, kdy vám teče voda o teplotě, kterou nechcete a tudíž ji nevyužijete. Úsporné armatury míchají do vodního proudu vzduch a tím snižují množství protékající vody (studené i teplé). U dobrých armatur nepoznáte změnu komfortu. Armaturu můžete jako nájemce bez problémů vyměnit.

Pokud v domě nefunguje cirkulace a vy odpouštíte litry vychladlé vody, řešte to s majitelem. Vodoměr na teplé vodě totiž měří množství spotřebované vody bez ohledu na to, jestli je skutečně teplá nebo vychladlá,“ říká Kopačková a jen připomíná samozřejmosti, jako zastavení vody, když si čistíme zuby, když se teprve do sprchy chystáme apod.

Spotřebiče, které se do reportáže nevešly. Moře dělají kapky

„Vynechali jsme pračku, ale pro tu platí ekv. jako pro myčku. Tedy sledovat energetický štítek a stáří spotřebiče. U pračky rozhoduje spotřeba elektřiny na prací cyklus, spotřeba vody, objem prádla a nabídka úsporných programů, aby to odpovídalo vašim potřebám.

Podobně to platí i pro ohřev vody. Sledujte stáří spotřebiče, nové mají výrazně vyšší účinnost. Nové zásobníky mají výrazně lepší izolaci. Jsou to však spotřebiče, jejichž výměnu řešte s majitelem. Zamyslete se nad teplotou vody, na kterou ohříváte. Tu můžete ovlivnit, stejně jako množství vody, které spotřebováváte,“ komentuje Kopačková běžné spotřebiče, které jsou v hledáčku úspor pro nájemce bytů a domů.

Obdobně se zamyšlení doporučuje zejména při nákupu i dalších nových spotřebičů, kde levnější spotřebič může vypadat hned jinak, pokud spočítáme, jak často bude v provozu a jaké nároky má na energii a vodu.

