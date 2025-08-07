Ze zákulisí konference Vytápění Třeboň 2025 (III) – Vlivy legislativy
Stavební legislativa, legislativa řešící energetickou náročnost a v neposlední řadě i kybernetickou bezpečnost prochází poměrně rychlými a zásadními změnami. Bohužel, některé změny vedly i k znejistění technické veřejnosti a připravují se změny.
Změny v požadavcích na stavby, zvýraznění vlivu měření a regulace na energetickou účinnost, kybernetická bezpečnost. Na tyto oblasti jsou zaměřeny odpovědi doc. Aleše Rubiny, Filipa Hajšo, Jana Vidima a Jiřího Petlacha.
Na závěr všech rozhovorů – zaznamenané odpovědi zachycují jen střípky z toho, co bylo možné si na konferenci vyslechnout nebo o tom i individuálně diskutovat. Redakce TZB-info na konferenci byla a již nyní se těšíme na příští konferenci Vytápění Třeboň v roce 2027.