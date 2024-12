TZB-info / Vytápění / Úspory energie v domácnostech / Efektivní řízení tepla znamená snížení nákladů na vytápění

Efektivní řízení tepla znamená snížení nákladů na vytápění

Zvyšování cen tepla a elektrické energie má negativní dopad na rozpočet každé domácnosti. Můžeme se na to ale připravit vhodným řízením spotřeby energie v našich domácnostech.

Příchod zimy znamená velkou zátěž pro naše peněženky bez ohledu na to, zda vytápíme pomocí vlastních zdrojů tepla, nebo teplem ze sítě dálkového vytápění. Právě teplo, které tvoří asi 70 % spotřeby energie v domech a bytech, je jednou z nejvýznamnější položek rozpočtů domácností. Pokud chceme snížit účty za energie, a hlavně být nezávislí na vlivu dalších změn na trhu energií a na rostoucích cenách paliv, musíme podstatně omezit spotřebu tepla a elektrické energie.

Levné a účinné opatření pro snížení nákladů na vytápění

Jedním z nejjednodušších opatření je snížit teplotu v místnostech a namontovat termostatickou hlavici na každý radiátor. Právě termostatické hlavice umožní optimalizovat vytápění a snížit teplotu v místnostech o několik stupňů, např. když není nikdo doma. Taková opatření nezhorší tepelnou pohodu členů domácnosti a omezí spotřebu energie, a tudíž i náklady na vytápění. Jedná se o opatření, snadno proveditelné a poměrně nízkonákladové, které každý vlastník rodinného domu nebo bytu může realizovat, aby snížil spotřebu energie.

Jak tyto úspory vznikají?

Je všeobecně známo, že radiátorová termostatická hlavice je kolečko pro pouštění nebo zastavování topení. Je dobré také vědět, že termostatická hlavice je osazená na ventilu a reaguje na změnu teploty v místnosti a sama rozhoduje o zapnutí nebo vypnutí topení. Termostatický prvek v termostatické hlavici umožňuje regulovat přívod topného média do radiátoru podle nastavení a teploty v místnosti. To znamená, že pokud jsme termostatickou hlavici nastavili na trojku, což odpovídá teplotě asi 20 °C, a tato teplota bude v dané místnosti dosažena, ventil se automaticky zavře a omezí přívod horké vody do radiátoru. Díky tomuto řešení lze nastavit různou teplotu v různých místnostech podle jejich druhu a účelu, tak aby zajišťovala komfortní pocit a současně umožňovala dosáhnout reálné úspory.

Na stupnici níže naleznete informace o tom, jakou teplotu budou termostatické hlavice udržovat při nastavení určité číselné úrovně stupnice. Uvedené teploty se liší podle druhu konkrétní termostatické hlavice. Z tohoto důvodu si vždy zkontrolujte uživatelský návod zakoupené termostatické hlavice.





Efektivního vytápění a úspor lze dosáhnout i dodržováním základních pravidel:

V těsné blízkosti radiátoru nestavte žádné překážky, které by bránily cirkulaci teplého vzduchu

Termostatická hlavice nesmí být schovaná za záclony a závěsy

Funkce a výhody termostatických hlavic





Termostatické hlavice Danfoss pro radiátory udržují požadovanou pokojovou teplotu pro optimální pohodlí – místnost po místnosti.

Rychlá reakční doba ve srovnání s manuální hlavicí pomáhá snížit spotřebu energie – a snížit účet za vytápění.

Rychlá a snadná instalace.

Dlouhá životnost, kterou potvrzuje i prodloužená 5ti letá záruka.

Společnost Danfoss v létě loňského roku představila zcela novou řadu vysoce účinných paroplynových termostatických hlavic AERO™ a kapalinových termostatických hlavic REDIA™. Naše nová, kompletní řada je navržena v té nejlepší kvalitě a s nejvyšší přesností regulace teploty. Všechny radiátorové termostatické hlavice Danfoss v nové řadě patří do nejvyšší kategorie klasifikace CA podle normy EN215. Na základě teploty okolního vzduchu namísto teploty vody v otopné soustavě nabízejí nejpřesnější regulaci prostorové teploty a nejvyšší energetickou účinnost.

Díky termostatické hlavici na radiátoru můžeme spotřebovávat takové množství energie, jaké skutečně potřebujeme. Při využívání bezplatných zdrojů energie, jako je např. vyhřátí dané místnosti od slunce, termostatická hlavice omezuje přívod teplé vody do radiátoru a tím šetří energii. V případě elektronických termostatických hlavic můžeme také nastavit konkrétní teplotu a naprogramovat harmonogram vytápění podle režimu využívání. Nemá totiž smysl udržovat stejně vysokou teplotu v místnostech v době, kdy nejsme doma nebo využíváme určitou místnost jinak než obvykle.

Montáž ventilů a radiátorových termostatických hlavic má příznivý vliv také na provoz kondenzačních kotlů. Aby byla dosažená plná účinnost, musí kotel pracovat v kondenzačním režimu po většinu času. Za tímto účelem nesmí teplota vody vracející se ze systému překračovat 55 °C. Toho lze dosáhnout použitím termostatické regulace. Díky termostatickým hlavicím je kotel schopný pracovat v kondenzačním režimu až 80 % svého času.

Podívejte se na video, jak termostatické radiátorové ventily Danfoss (TRV) optimalizují účinnost kondenzačních kotlů v radiátorových topných systémech.

Okamžité úspory pouze díky samotným termostatickým hlavicím

Instalace termostatických hlavic je jednoduché opatření, které nám může pomoci ušetřit až 36 % energie, což je mnohem více než predikované zvýšení cen tepla. Tato poměrně rychlá úprava, kterou lze realizovat i v průběhu topné sezóny, může přinést domácnostem úspory. Navíc se jedná pouze o jednoduchý způsob, jak rychle ušetřit významné množství energie.

Více informací na www.danfoss.cz