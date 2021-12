Rozhovor: chlazení a vytápění v jednom – systém FV Comfort od FV plast

Velkoplošný systém pokryje požadavky na komfort v budovách v létě i v zimě, využije maximálně potenciál tepelného čerpadla, a navíc je to systém, jehož montáž je snadná.

Velkoplošný systém pokryje požadavky na komfort v budovách v létě i v zimě, využije maximálně potenciál tepelného čerpadla, a navíc je to systém, jehož montáž je snadná. Můžeme i kombinovat například chlazení stropu v podkroví a vytápění v podlaze v přízemí. Rozhovor o benefitech velkoplošného chlazení a vytápění v jednom systému s Tomášem Pavlokem, technickým manažerem FV plast.

Stropní chlazení je cesta ke komfortu s max. využitím potenciálu tepelného čerpadla

TZB-info: FV Comfort je systém jako stavebnice, pro které domy je vhodný?

Tomáš Pavlok: V domech obecně roste potřeba na chlazení. Jako důsledek požadavků na větší komfort, teplejších letních měsíců, delšího letního období i důsledek větších tepelných zisků. Klasické systémy chlazení, které využívají princip přímého výparu chladiva a proudění studeného vzduchu ne všem vyhovují. Všichni známe problémy s průvanem, problémy rozdílného vnímání teploty v kancelářích apod.

Léta nabízíme podlahové vytápění, princip plošného chlazení je také známý léta, a tak se rozšíření našich systému o takovou nabídku přímo nabízelo. Primárně se chlazení používá na stropní systémy. Naše systémy jsou univerzální, dají se použít na jakýkoliv typ stropní konstrukce. Máme systém podomítkový i systém, který se dá použít do podhledů. Dá se tedy říci suchý i mokrý způsob.

V rodinných domech vidíme trend podhledů, do kterých se schová osvětlení, vzduchotechnika, elektroinstalace, slouží jako designový prvek, a tak se nejvíce prodává skládačka určena pro klasické sádrokartonové podhledy.

TZB-info: Co může být zdrojem tepla a chladu pro FV Comfort?

Tomáš Pavlok: Když vezmu analogii s podlahovým systémem, tak je jedno jaký zdroj tam je. Může to být plynový kotel, elektrokotel, tepelné čerpadlo. Pro FV Comfort potřebujeme zdroj chladu, pro nás je přirozeným zdrojem tepelné čerpadlo, které umí topit i vyrobit chladnou vodu. Výhodou velkoplošného chlazení je to, že voda se nechladí na velmi nízké teploty, do velkoplošných systémů se používá spád 16/19 °C i proto, abychom se drželi nad teplotou rosného bodu a zachovali příjemný dojem z chlazení, kde nic nehlučí a nefouká.

TZB-info: Jsou nějaké limity na konstrukční výšku nebo materiály na stavební konstrukce pro použití FV Comfort pro vytápění a chlazení?

Tomáš Pavlok: V současnosti je nejčastěji používán náš systém registru, tj. hliníkových fólií, do kterých je přímo zatavená trubka z polybutenu, kvalitního odolného materiálu vhodného pro toto řešení. Tyto rohože se připevňují na klasickou sádrokartonovou konstrukci, kterou následně sádrokartonář zaklopí. Nepotřebujeme tedy žádné speciální materiály ani řešení. Pro montáž a manipulaci potřebujeme výšku podhledu min. 10 cm. V místě, kde se umísťují rozdělovače, které potřebujeme stejně jako u podlahového vytápění a nejčastěji jsou také v podhledu, potřebujeme trochu více, cca 15 cm.

Projekt včetně návazností a kladečského výkresu dodá FV plast

TZB-info: Jaká na chladicí strop navazuje regulace?

Tomáš Pavlok: Jedná se o standardní prvky, na rozdělovači a sběrači termostatické hlavice, které jsou navázané na termostat, v každé místnosti na přívodním potrubí čidlo rosného bodu, které hlídá riziko kondenzace.

TZB-info: Jak s výpočtem? Narážím na to, že prostory jsou různé, s různým půdorysem i výškou.

Tomáš Pavlok: Vycházíme z chladicích výkonů na m2, tj. jsme limitováni pouze plochou. Tj. nejhůře budou vycházet místnosti relativně malé s vysokou tepelnou zátěží, například velkou nestíněnou prosklenou plochou. U kancelářských budov funguje systém dost často v koordinaci se vzduchotechnikou. Tam potom je to o vyladění poměrů kolik chladicího výkonu bude dodávat VZT a kolik chladicí strop.

TZB-info: Když se vrátíme k analogii s podlahovým vytápěním, tam se podle potřebného výkonu zónuje a upravuje hustota pokládky potrubí. Jak je to u FV Comfort a chlazení?

Tomáš Pavlok: U systému s rohožemi jsou rozteče dány a vychází se z rozměrů konstrukce sádrokartonového podhledu. Profily pro sádrokarton mají osově rozteč 50 cm, tj. naše rohože se vejdou přesně mezi a jsou v různých délkách. Kladečský výkres je součástí projektu a připravujeme je my. Rozkreslíme pokládku včetně potřebných míst bez rohoží, například pro prostupy. Součást projektu jsou i návaznosti na další prvky.

Dodací lhůta je týden – 14 dní

TZB-info: V současné době aktuální otázka je dodací lhůta.

Tomáš Pavlok: Rohože se vyrábí jako stavebnice na sklad, tj. není tam žádná dlouhá čekací doba. I nyní se dá se počítat s dodací lhůtou týden – 14 dní a je to na stavbě.

Článek není přepisem rozhovoru, jen upozorněním na některé zajímavé pasáže. Poslechněte si celý rozhovor.